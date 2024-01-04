執政黨和政府決定：“將傳統市場所得扣除率從40%上調至80%……為小工商業者減免電費”. January. 04, 2024 08:02. by 世宗=金度衡記者、張瑞英記者 dodo@donga.com,syjang@donga.com. 韓國政府和國民力量黨決定，僅限於今年上半年（1月-6月）將傳統市場支出的所得扣除率從現在的40%上調到80%。此外，企業投資設備時提高稅額扣除率的臨時投資稅額減免制度，也將延長到今年底，以恢復民生和搞活投資。但在高利率下，消費者收緊錢包，感受到經濟停滯的小工商業者之間也有人指出，需要更有效的對策。 執政黨和政府3日上午在國會舉行了“2024年經濟政策方向協議會”，確定了上述方案。 當天黨政出臺的對策集中在支援傳統市場商人等小工商業者的方案上。黨政決定為小工商業者在今年第壹季度（1月-3月）對126萬家企業分別減免20萬韓元、共計2520億韓元規模的電費。此外，黨政還決定通過金融圈的相生金融和政府財政支援，減輕個體戶、小工商業者2.3萬億韓元以上的利息負擔。提高傳統市場所得稅減免率的目的，是增加傳統市場的消費、支援小商工人。 國民力量黨院內代表尹在玉強調：“今年的經濟政策方向是加強對個體戶、小工商業者、傳統市場商人等的支援，減少民生負擔，加強對社會弱勢群體的支援，穩定內需經濟。” 壹度為暫時實行的臨時投資稅額減免將延長到今年底。因此，對於各種設備投資，大企業和中堅企業最多可獲得25%的稅額減免，中小企業最多可獲得35%的稅額減免。國民力量黨政策委員會議長俞義東解釋說：“這是強烈要求政府加強支援的結果，使出口增加能夠盡早與企業投資聯系起來。”國民力量黨還要求政府增加對企業研發投資的稅制支援。 對於當天的對策，執政黨在今年的議會選舉前夕分析說：“這是為了減輕民生和企業的困難，攻占選票。”黨政策委員會相關人士表示：“由於去年5月電費上調等原因，與2021年相比，壹年間電費上漲200萬韓元左右。由此減少上漲電費的十分之壹左右，減輕他們的困難。”該黨另壹名人士表示：“經濟不景氣帶來的困難在議會選舉即將到來之際，正在回到對政府和執政黨的回旋鏢上。有必要通過為小工商業者等制定的政策，展現執政黨的能力。” 但是，在小工商業者的體感景氣持續惡化的情況下，現場也有人對對策的實效性持懷疑態度。例如，傳統市場的主要顧客層老年層主要使用現金等。在光州某市場做生意的尹某（58歲）說：“經常來市場的60歲以上老人主要用現金代替信用卡。傳統市場很難享受稅額減免效果。” 小工商業者也對減免電費的效果表示懷疑。在京畿道高陽市運營壹人咖啡店的50多歲朴某表示：“以前每次出臺這樣的對策時，都要東奔西走提交文件。如果這次也是那樣的話，即使成為支援對象，像我這樣的個體戶也難以提交申請。” 當天，據小商工人振興公團透露，今年小商工人的1月展望景氣指數（BSI）為79.5，比上個月下降5.4點。自去年9月以後連續4個月呈下降趨勢。傳統市場1月份也達到71.2，比前壹個月下降6.1點，自去年12月以後連續兩個月下降。如果相關數值超過100，就意味著比上個月好轉，如果低於100，就意味著很多企業認為惡化。小工商業者（48.1%）和傳統市場（39.3%）都認為景氣惡化，是因為景氣停滯導致消費心理減少。

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