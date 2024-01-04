新的開始. January. 04, 2024 08:02. . 日出象征著新的開始和希望。但是法國著名畫家克勞德•莫奈因在展示會上展示描寫日出的畫而受到了侮辱。雖然題目也是《印象•日出》（1872年•照片），但看到畫作的人感到驚訝。批評家們惡評如潮。為什麽呢？。 莫奈在1872年訪問故鄉勒阿弗爾時畫了這幅畫。日出時分，從酒店房間俯瞰的港口，用快速的筆法表現了受光照每時每刻都在變化的大海風景。畫中的焦點是劃船人乘坐的兩艘小船和浮出海面的紅太陽。後面可以看到掛著桅桿的帆船和蒸汽船煙囪，但像輪廓壹樣模糊處理，很難辨認形態。 完成的畫作於1874年4月在巴黎舉行的第壹屆印象主義展示會上首次公開。這是年輕美術家們為了對抗國家主導的保守的巴黎沙龍而策劃的展覽。德加、皮薩羅、雷諾阿等30名美術家參與其中，4000名參觀者前來參觀，成為了話題。雖然現在被評價為是照亮美術史的最具歷史意義的展示會，但當時受到了巨大的指責。 批評家路易•勒魯瓦在向報紙投稿的展示會評論中批評了莫奈的畫作。他寫道：“不是畫畫，只是畫了印象的素描”，“初稿狀態的壁紙也比這片海景完成度更高。”他還將其命名為“印象主義者的展示會”，以示嘲弄。 莫奈欣然接受這壹嘲弄，幹脆稱自己為“印象派”。就這樣，“印象派”壹詞在美術史上登場。 創新是陌生的，陌生的東西經常被排斥。但如果革新性持續下去，將改寫歷史。如果不是這幅畫，我們可能會把印象派叫成完全不同的名字。沒有被指責的話傷害，反而創造了新的歷史。他的勇氣和膽量比畫中的紅太陽還要火熱。

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