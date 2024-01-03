受日本海嘯影響，墨湖港出現85厘米高的海嘯……“東海，不是安全地帶嗎？”. January. 03, 2024 08:11. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 氣象廳表示，日本石川縣1日發生7.6級強震後，同壹天地震引發的海嘯抵達江原道墨湖港，最高高度為85厘米。日本在地震當晚發生了140多次余震，專家們指出：“這表明東海也不是地震安全地帶。” 2日，據氣象廳透露，前壹天日本發生地震後，下午8時35分左右，江原東海市墨湖港觀測到了最高高度85厘米的地震海嘯。下午8時38分，高度45厘米的地震海嘯抵達江原束草市，下午8時42分抵達慶北蔚珍郡厚浦面，海嘯高度為66厘米。到達東海岸的地震海嘯的高度此後逐漸降低，2日在東海岸主要觀測地點全部下降到10厘米以下。氣象廳相關人士表示：“地震海嘯情況已經穩定下來。只是日本不斷發生余震，直到3日上午東海岸依舊波濤洶湧，請註意防範。” 從過去的事例來看，日本地震大體上發生在接近板塊邊界的日本東部地區，但也有發生在與東海接壤的西部地區，對東海岸產生影響的情況。1993年日本北海道發生7.8級強震後，束草和墨湖港分別出現最高高度276厘米、203厘米的地震海嘯，就是代表性的例子。這壹場海嘯未造成人員傷亡，但船舶破損等造成了4億韓元左右的財產損失。 據氣象廳稱，去年韓國也發生了105次2.0級以上的地震。2020年為68次，2021年為70次，2022年為77次，呈逐漸增加的趨勢。延世大學地球系統科學系教授洪泰京（音）表示：“2011年東日本大地震以後，韓國地震也在增加，在深海中，其余波將持續，因此有必要註意防範。”

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