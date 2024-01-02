美國大法院院長：“利用AI有優點，但存在只有‘人類法官’才能扮演的角色”. January. 02, 2024 07:56. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 美國聯邦大法院院長約翰•羅伯茨（照片）強調：“人工智能（AI）給法律界帶來混合的祝福”，並強調使用AI時需要“慎重”和“謙虛”。他診斷稱，雖然AI具有提高平民的司法接近性、縮短時間和費用的優點，但內容真偽爭議、個人信息未保護等憂慮很大，也分明存在只有法官才能扮演的角色。因此，即使AI的應用擴散，預計人類法官也會存在相當長的壹段時間。 大法院院長羅伯茨在去年12月31日發表的2023年年終歲末大法院報告書上指出了AI使用的兩面性。他承認，AI具有提高貧困訴訟當事人的司法接近性，幫助法院更快、更便宜地解決案件的潛力。他指出，AI可以很容易地回答在哪裏尋找復雜的法律相關文件，如何尋找，對各種法律研究也會產生積極的效果。 同時，他還擔心AI制作的內容的真偽爭議會持續下去。曾是前總統唐納德•特朗普的親信，因各種訴訟等分手的邁克爾•科恩最近表示：“特朗普方面不小心向我的律師提供了AI制作的假引用狀。”部分律師利用AI引用不存在的判例的事例也層出不窮。 因此，最近路易斯安那州新奧爾良的聯邦上訴法院制定了限制使用“ChatGPT”等生成型AI工具的規則。其主要內容是，證明律師為了制定法律文件草案，不依賴於AI，人類也研究了AI生成文本的準確性等。 大法院院長羅伯茨還表示：“法律決定往往包括適用人類判斷的‘灰色領域’”，並稱只有法官才能在宣判時評價被告人發言的真實性。他主張，被告人顫抖的手和聲音、語調及表情的變化、汗珠、瞬間的猶豫、對視等微妙的差異只有人類法官才能看穿。由於AI的使用增加，私生活侵害增加，還存在著將法律非人化的危險。

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