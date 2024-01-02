“面對痛苦而不是快樂，才能變得幸福”. January. 02, 2024 07:55. . 到了新年，人們必然會下定決心克制飲酒或戒煙。最近，決心減少購物和使用智能手機的人也很多。有警告稱，實際上社交媒體、遊戲、開箱（拆快遞包裝）、下班後集中觀看視頻等看似微不足道的“行動上癮”也會引發不亞於酒、煙、毒品上癮的嚴重問題。上癮治療專家、美國斯坦福大學精神醫學系教授安娜·萊姆基（音）在接受《東亞日報》新年采訪時表示：“我們周圍的壹切都設計成具有上癮性，因此任何人都很容易上癮。” 人在喝酒或購物時，大腦會分泌被稱為“幸福荷爾蒙”的多巴胺，令人感到快樂。但我們的身體有維持生理平衡的傾向，壹旦感到快樂，在保持平衡的過程中會感到憂郁或不安等痛苦。如果不能克制飲酒或購物，壹直只想著這個，日常生活因此受到哪怕壹丁點影響，也應該看作是已經進入了危險階段。並不是只有意誌薄弱者才會上癮。據說，治療上癮患者超過25年的萊姆基教授也沈迷於趣味閱讀的“浪漫小說”，感到非常辛苦。 最近社交媒體上癮的問題很嚴重。全世界60%的人口使用社交媒體，平均每天使用時間2個半小時，占醒著時間的15%。社交媒體算法被設計為用刺激性的信息留住用戶，因此很多情況下，睡覺時本來打算進去只看壹小會兒，但直到淩晨都無法自拔。特別是萊姆基教授表示：“視頻越短，癮性就越強。把智能手機拿給年幼的子女，就像是在讓子女吃對身體不好的食物壹樣。” 如果上癮到了影響日常生活的程度，那麽要戒斷壹個月，大腦功能才能恢復正常。也就是說，才能恢復即使是小小的補償也能感到喜悅的能力。如今是容易給人帶來快樂的刺激四處散播的富饒時代。不能只依靠意誌力，要采用酒只和特定朋友壹起喝、和家人吃飯或睡覺時收起智能手機等的“自我約束戰略”。萊姆基教授說：“可能是痛苦，但如果面對它，安慰自己不是壹個人，人生就會更加幸福。”意思應該是，讓我們不幸的不是缺乏，而是我們所沈迷和渴望的東西。

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