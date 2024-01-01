金正恩：“南北是敵對性兩國”……要徹底應對狂暴的挑釁. January. 01, 2024 08:13. . 朝鮮國務委員長金正恩在新年對美、對南關系上威脅說：“將采取高壓和攻勢的超強硬應對。”金正恩在去年底舉行的為期五天的勞動黨全體會議上表示：“戰爭不是抽象的概念，而是現實性的實體。有事時，必須動員包括核武力在內的所有手段和力量，為平定南朝鮮（韓國）全領土而加快準備大辯論的步伐。”特別是將韓朝關系規定為“敵對交戰中的兩國”關系，宣布從根本上改變對韓路線。 談論“戰爭”“大事變”的金正恩闡明超強硬路線，預示著朝鮮將在新年進行更加果斷和粗暴的挑釁。朝鮮從前年開始就壹直按照“強對強”路線進行核和導彈挑釁。他明確表示，將以開發射程覆蓋韓半島周邊乃至美國本土的核導彈、去年底發射軍事偵察衛星的自信為基礎，走更具攻勢的對決路線。金正恩在新的壹年裏預告了追加發射3顆偵察衛星、加強海軍水下和水上戰鬥力、開發各種無人機和電子戰手段等全方位的挑釁。 面對4月議會選舉，朝鮮似乎打算將韓朝關系推向更加激烈的對抗局面。金正恩表示：“南北關系不再是同族關系、同質關系，而是敵對性的兩個國家關系、處於戰爭中的兩個交戰國關系。”朝鮮早就嘲笑韓國為“大韓民國族人”“大韓民國那幫人”，但此次金正恩斷定韓國是“敵對國家”，並正式對統壹戰線部等對韓機構進行整頓和調整。這樣的對敵宣言有可能是今後對韓挑釁將超過武力示威水平的實際武力活動的威脅。 金正恩表示，“由於美國和南朝鮮的對決狂癥和挑釁策動，無法控制的危機狀況壹直持續”，將所有責任歸咎於“美國及其追隨勢力”。但這是天方夜譚。其間不斷發射導彈，與中俄密切接觸，在新冷戰對決中嘗到甜頭的是朝鮮。誰也不相信緩解糧食困難或發射偵察衛星是“自力更生”的結果。金正恩表示在新的壹年裏也會果斷地展開“反美共同鬥爭”。世界已經在歐洲和中東卷入了兩場戰爭。金正恩現在正在威脅東北亞“第三次戰爭”。

한국어