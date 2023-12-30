10名國會議員漏報交易和持有虛擬貨幣. December. 30, 2023 07:49. by 安圭永記者 kyu0@donga.com. 據悉，第21屆現任國會議員中有10人違反國會法，沒有申報虛擬資產所有及變動明細。從第21屆國會任期開始日的2020年5月30日到今年5月31日的3年間，共有11人收購和拋售虛擬資產，他們交易的累計金額達到1256億韓元。經確認，其中因巨額虛擬資產投機爭議而退出共同民主黨的無黨派議員金南國的交易金額為1118億韓元。這壹金額接近11名議員總數的90%。今年上半年金南國虛擬貨幣交易爭議後，國會修改了國會法，規定到6月底為止，在國會倫理審查咨詢委員會登記虛擬資產擁有現狀和變動明細。 國民權益委員會29日發表了上述內容的以全體國會議員為對象的虛擬資產全數調查結果，並表示已經將此傳達給了國會議長和兩黨代表（黨首）。根據權益委員會的調查，該期間有虛擬資產持有明細的議員共有18名，占在籍議員的6%左右。其中，有收購、拋售明細的議員有11人，他們收購的累計金額為625億韓元，拋售累計金額為631億韓元。其中，金希宣（音）的總收購額為555億韓元，占全體的89%，總拋售額為563億韓元，占全體的89%。 權益委員會當天在政府世宗大廈舉行的新聞發布會上表示：“（調查）重點是確認6月議員們是否在國會正確登記（主動申報）虛擬資產現狀。經確認，有10名議員與主動申報不壹致或有所有、變動明細但未登記。” 漏報的10人中有6人沒有登記“Paycoin（PCI）”的虛擬資產相關交易現狀。他們向權益委員會解釋說：“沒有認識到現場結算手段Paycoin是虛擬資產。”綜合結算企業Danal發行的Paycoin在今年3月金融委員會以7億個虛擬貨幣去向不明為由提出洗錢疑惑後，在國內虛擬貨幣交易所被退市。某虛擬資產業界專家指出：“大多數政治家都擁有壹個雜幣，因此行賄的可能性也令人懷疑。”權益委員會表示：“雖然有必要追加確認議員們是如何獲得虛擬資產的，交易對方是否與職務有關，但由於調查權的限制，存在困難。” 此次發表是權益委員會從全體國會議員那裏得到個人信息提供同意書後，從今年9月開始從36個國內虛擬資產事業者那裏確保虛擬資產交易明細進行調查的結果。朝野在5月金南國的虛擬資產爭議擴散後，表決通過了《關於虛擬資產主動申報及調查的決議案》，向權益委員會提交了全體所屬議員的個人信息提供同意書。

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