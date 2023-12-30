“1個月室長”“3個月部長”“6個月副部長”. December. 30, 2023 07:47. . 新任總統室秘書室長李官燮（音，下同）在被任命為政策室長不到壹個月就調任為秘書室長。前產業通商資源部部長方文圭在從總理室國務調整室長調任產業資源部部長3個月後，為參加明年4月的議會選舉而辭職。企劃財政部第二次官金完燮、國土交通部第壹次官金五鎮、海洋水產部次官樸成勛等3名主要經濟部門次官在被任命6個月後，為參加議會選舉而辭職。 勿需贅言，總統室室長和主要經濟部門部長、次官任務艱巨。與外交、安保部門壹起，可以說是國政中樞。以秘書室長的總管業務過重為由設立政策室長，將經濟、社會首席室分開壹個月後，秘書室長辭職，政策室長就任秘書室長，沒有國政經驗的教授就任政策室長的人士……即使不是這樣，6名首席秘書中有5人參加議會選舉而更叠，在這樣的情況下，感到非常不安。 擔任部長、次官後參加國會議員競選是個人自由。但是明明知道3個月或6個月後會進入政界，卻讓其擔任部長和次官的政府不能說是正常的。4年前的文在寅政府時期，在2020年4月舉行的議會選舉前夕，部長和次官大舉辭職，受到了“國政要職是提高個人身價的職位嗎”的批評，但當時也沒有“3個月部長”“6個月次官”。 總統室方面在任命方文圭時曾表示，“他是推進核心戰略產業培育、規制革新、出口增進的國政課題的最佳人選”，但僅過3個月就將其辭退。國土交通部第壹次官金五鎮和海洋水產部次官樸成勛在總統室擔任政務職，曾擔任過與部門業務無關的秘書，但毫無專業性就被降到了次官的位置。這只能看做是給部長、次官增加壹次經歷，然後讓他們參加議會選舉。 不管是總統室還是政府部門，即使更換室長或部長、次官，也要無懈可擊，這是官僚組織的理想。但現實並非如此。即使室長和部長、次官完美掌握業務，職員們以室長和長官、次官為中心團結壹致行動，也不容易完成所承擔的任務。只要有壹點疏忽，就會發生不幸事件。所以這不是家務事，也不是公司的事，而是國政。家務事和公司的事都不會隨便那麽做。真是輕視國政的政府。

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