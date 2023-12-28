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底特律的噩夢……27連敗！活塞隊刷新NBA單賽季最長連敗記錄
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底特律的噩夢……27連敗！活塞隊刷新NBA單賽季最長連敗記錄
Posted December. 28, 2023 08:39
Updated December. 28, 2023 08:39
底特律的噩夢……27連敗！活塞隊刷新NBA單賽季最長連敗記錄. December. 28, 2023 08:39. by 底特律=AP/紐西斯 . 27日，美國男子職業籃球聯賽（NBA）底特律活塞隊在與布魯克林籃網隊的2023~2024賽季常規賽比賽中，以112比118負於對手，遭遇了NBA單賽季最長的27連敗。當天比賽第4節最後階段，隨著敗北的跡象漸濃，底特律隊替補席上的奧薩•湯普森（右二）低下了頭。並排而坐的其他球員的表情也很陰沈。
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27日，美國男子職業籃球聯賽（NBA）底特律活塞隊在與布魯克林籃網隊的2023~2024賽季常規賽比賽中，以112比118負於對手，遭遇了NBA單賽季最長的27連敗。當天比賽第4節最後階段，隨著敗北的跡象漸濃，底特律隊替補席上的奧薩•湯普森（右二）低下了頭。並排而坐的其他球員的表情也很陰沈。
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