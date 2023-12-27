“日本圍棋史上1600勝第壹人”趙治勛：“我的圍棋很寒酸”. December. 27, 2023 08:19. by 東京=李尚勛 常駐記者 sanghun@donga.com. 日本棋院26日公布，日本圍棋界的“活著的傳說”趙治勛九段（67歲）取得了日本職業圍棋史上最多的勝局數，總計1600勝。這距離他1967年職業入段過去了56年。這壹成績遠遠領先於日本歷史排名第二的小林光壹九段的1461勝，因此有評價認為，趙治勛在日本圍棋界登上了前所未有的境地。在韓國，曹薰鉉九段（70歲）的總勝局數為1955勝。 前壹天在東京舉行的第50屆名人戰預選賽上，趙九段戰勝了久保秀夫七段，取得了職業生涯第1600勝。獲勝後，他在接受記者采訪時發表感想說：“有時候覺得我的圍棋太寒酸，時而還帶著是時候要放棄了的心態面對每壹盤棋的。”他接著說，“我並不覺得1600勝是什麽值得驕傲的記錄，我只是想下內容不錯的棋局，也有壹點自己的棋已經不行了的想法。” 當被問及今後的計劃時，他回答說：“不過只要自己賽前還能保持緊張感，我就會繼續對弈下去，雖然這還挺辛苦的，但是沒有那份緊張感的話，那就是我該選擇放棄的時候。” 趙九段1956年出生於釜山。1962年6歲時，在叔叔趙南哲九段的帶領下前往日本留學圍棋。當時他進入日本圍棋界巨匠、培養眾多人才的木谷實道場學弈，11歲時成為日本棋院歷史上最年輕的職業棋手（入段）。 此後，他改寫了日本圍棋歷史，成為首位集齊日本七大棋戰全冠王、大三冠（壹年奪冠棋聖戰、名人戰、本因坊戰等三大冠軍）的棋手。1986年最高權威棋聖戰衛冕戰時，雖然因交通事故受了3個月重傷，但最終他還是坐在輪椅上展開了對弈。當時提到的“豁出命來”這句話至今仍膾炙人口。 他今年也以24勝10負的戰績取得了7成以上的勝率。特別是他憑借帝警杯傳奇元老戰冠軍，取得職業生涯第76個冠軍等，連日刷新著各種記錄。 趙九段最近在接受《朝日新聞》采訪時表示：“現在每天也都在學習圍棋。在對弈中慘敗是很難受的”，“我覺得痛苦的時間消失才是痛苦”，吐露了勝負師的感想。

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