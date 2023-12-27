耗資700億韓元打造的《京城怪物》……評價呈現兩個極端. December. 27, 2023 08:19. by 崔智善 aurinko@donga.com. Netflix針對年末推出的電視劇《京城怪物》22日公開。《京城怪物》是以20世紀40年代京城為背景的“K-怪物（怪物電視劇）”，由演員朴敘俊、韓韶喜主演。在第壹季和第二季共花費了700億韓元制作費的事實被傳開後，從公開前開始就備受期待。但是打開蓋子後，“劇本生澀，演員們的演技達不到期待”的苛刻評價和“因為投入度高，所以看得很開心”的好評交織在壹起。 《京城怪物》講述了1945年的京城，發現日軍經營的甕城醫院地下正在進行活體實驗的當鋪主人張泰尚（朴敘俊飾）和密探（尋找失蹤者的人）尹彩玉（韓韶喜飾）之間的故事。他們在甕城醫院遇到了活體實驗的結果—怪物，為了拯救被困的人而齊心協力。加上兩人的羅曼史，穿梭於時代劇、愛情片、怪物劇等多種題材之間。 劇本由《面包王金卓求》（2010年）、《浪漫醫生金師傅》系列的姜銀慶作家擔任。為了再現20世紀40年代的京城，建造了4500多坪規模的攝影棚。參考了20世紀40年代拍攝的照片，為了給人以現實感，路燈、招牌、電線桿等全部以實際大小還原。特別是在“摩登男孩”兼京城第壹當鋪金玉堂主人張泰尚的家中下了功夫。讓人聯想到歐洲小城堡的房子內部滿是華麗花紋的壁紙和吊燈。張泰尚配合“朝鮮蓋茨比”的概念，為了彰顯自信，在精心裁剪的西服夾克和誇張的大領子等服裝上花費了很多心思。進行生物實驗的甕城醫院試圖體現出黑暗和恐懼的感覺，使醫院地下本身看起來像怪物。 作品的投入感本身還不錯。美國電影評分網站“爛番茄”的評論家評價新鮮度指數為86%，觀眾評價爆米花指數為84%。據分析，國內之所以受到很多苛刻的評價，是因為韓國觀眾對內容的眼光提高了。第壹集和第二集展開緩慢，共10集的第1季直到第3集，怪物才只在窗欞之間露出觸須，緊張感有所下降。由於攝影棚華麗誇張，給人壹種制作精良的假象感覺。如果是熟悉的電視劇，這些部分不會成為問題，但對於熟悉《魷魚遊戲》、《超異能族》等電影水平高完成度的電視劇的觀眾來說，可能會感到不足。只是越往後投入度就越高，Netflix作為勝負手把第壹季分為第壹部和第二部，因此剩下的公開部分和觀眾評價備受關註。第1部第1~7集已經公開，第2部第8~10集將於明年1月5日播出。第二季將於明年年中公開。

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