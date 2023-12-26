“40多名朝鮮人全部被殺害”……日本發現記錄關東屠殺事件的新公文. December. 26, 2023 08:10. by 東京=常駐記者 李尚勛 sanghun@donga.com. 100年前日本發生關東大地震後，東京等地的日本人屠殺朝鮮人。最近有人主張，確認了包含上述內容的日本政府公文。 據在日同胞團體“在日大韓民國民團”等設立的在日韓人歷史資料館25日介紹，前《朝日新聞》記者渡邊延誌在日本防衛省防衛研究所史料室發現了記載關東大地震後40多名朝鮮人被日本人殺害的《關東地方地震相關業務詳報》。該文件由負責日本東京附近埼玉縣西部地區兵務及退伍軍人業務的“熊谷聯隊區司令部”制定，1923年12月提交給陸軍省。 據該文件，關東大地震發生三天後的1923年9月4日，警方移送到警察署的200多名朝鮮人中，有40多人被殺害。聯隊區司令部方面在該文件中表示：“200名中110名是在警察的保護下被護送的，但白天未能轉移的40多名被帶著殺氣的群眾全部殺死。警力薄弱，群眾心理爆發，瞬間發生了意外。” 司令部方面稱該事件為“屠殺鮮人（對朝鮮人的貶稱）”和“非法行為”。司令部記錄還有：“晚上移送朝鮮人可能會死人，因此有必要避開夜晚實施。” 渡邊指出：“雖然日本政府反復強調沒有屠殺記錄，但可以看出目擊屠殺慘狀的當事人整理的公文沈睡在政府內部。記錄並不是不存在，而是根據日本政府的意誌被弄成不存在的樣子。” 日本政府就屠殺朝鮮人壹事反復主張，“沒有掌握事實關系的記錄”。日本前官房長官松野博壹今年8月就日本政府關於屠殺朝鮮人的立場表示：“如果僅限於政府調查，沒有發現能夠掌握事實關系的記錄。”關東大地震當時被屠殺的朝鮮人人數，根據相關資料有所不同，但上海臨時政府機關報《獨立新聞》統計為6661人。

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