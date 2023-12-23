美國牽制中國通用半導體……要用精巧的貿易外交守護國家利益. December. 23, 2023 08:16. . 美國政府決定調查本國企業進口並使用多少中國產低價通用半導體。繼切斷利用美國技術和設備的人工智能半導體等尖端半導體的對華出口後，美國又通過控制展開低價物量攻勢的中國產半導體的進口，試圖挫敗中國的“半導體掘起”。 美國商務部計劃明年1月掌握汽車、航空宇宙、防衛產業領域超過100家本國企業的通用半導體供需情況。美國商務部表示，展開調查的理由是為了加強美國的半導體供應網，同時減少中國引起的國家安保危險。它明確表示，目標是中國產半導體。 有人指出，實際上，美國與韓國、臺灣、日本、荷蘭等自由陣營壹起阻止尖端半導體技術和設備的出口，但中國方面受到的打擊並沒有預想的那麽大。獲得巨額政府補貼的中國半導體企業正在積極攻占以舊型設備、技術占世界半導體市場75%的20納米級以上通用半導體市場。甚至有人預測，如果按照目前的趨勢發展下去，兩三年內世界舊型半導體市場的壹半將被中國產品占據。 美國商務部長吉娜·雷蒙多表示，“調查結果將提供我們下壹步行動所需的情報”，這是韓國政府和企業尤其需要關註的部分。因為這意味著通過高關稅等提高貿易壁壘，可以阻止中國產半導體的進口。問題是壹直強調與同盟國合作對華制裁的美國今後很有可能要求韓國等參與。 韓國雖然是存儲器半導體世界第壹，但低價通用半導體對中國產的依賴度很高。如果不能使用中國的半導體，韓國生產的家電產品、智能手機、汽車的價格競爭力就會出現問題。如果對中國產半導體征收高關稅，三星電子、SK海力士在中國制造的半導體也會隨之受到損失。 去年9月，美國政府通過《削減通貨膨脹法》，決定只對美國生產的電動汽車支付補貼，韓國汽車業界因此遭受了意想不到的損失。對此次措施，如果不制定出將美方意圖解讀到兩三手後的精巧的貿易外交戰略，這種事情隨時都有可能重演。

한국어