庫裏連續比賽三分球進球紀錄止步於268場. December. 19, 2023 08:48. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 雖然球隊贏球了，但斯蒂芬•庫裏（金州勇士隊）的臉上卻未能露出燦爛的笑容。因為他沒能延續連續比賽三分球進球記錄。 18日，金州勇士隊在美國職業籃球（NBA）2023~2024賽季客場比賽中，以118比114險勝波特蘭開拓者隊。金州勇士隊的克萊•湯普森和安德魯•威金斯分別得到28分和25分，共貢獻53分，接近球隊總得分的壹半。當天，庫裏只得了7分。這是他本賽季個人最低得分。但本場庫裏送出了8次助攻，幫助隊友們得分。 雖然金州勇士隊憑借當天的勝利在3連敗後取得了2連勝，但庫裏的連續比賽三分球進球紀錄卻中斷了。當天，庫裏嘗試了8次3分球投球，但均以失敗告終。庫裏上壹場未能投進壹個三分球的比賽是2018年11月9日與密爾沃基雄鹿隊的比賽。此後，從當年12月2日對陣底特律活塞隊的比賽到本月17日對陣布魯克林籃網隊的比賽，庫裏連續268場比賽都有3分球入賬。這是NBA歷史最長紀錄。 另外，東部排名第壹的波士頓凱爾特人隊以114比97戰勝奧蘭多魔術隊，取得了5連勝。凱爾特人隊在NBA所有30支球隊中率先在本賽季達到20勝（5負）的高地，將勝率提升到了0.800。在東部部兩大聯盟中，本賽季勝率超過8成的球隊只有凱爾特人隊。

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