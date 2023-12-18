崔佳溫在單板滑雪世界杯首秀上歡呼奪冠. December. 18, 2023 08:12. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 韓國單板滑雪希望之星崔佳溫（15歲•世和女子高中•照片）以冠軍裝飾了國際滑雪和單板滑雪聯合會（FIS）世界杯個人首秀。 17日，崔佳溫在美國科羅拉多州銅山舉行的2023~2024賽季FIS單板滑雪U型場地世界杯銅山站女子組決賽中，以92.75分位居第壹。這是繼“白菜男孩”李相浩（28歲•NexenWinguard）在2021年12月的大賽高山單板滑雪平行大回轉上奪冠後，韓國選手時隔2年再次登上滑雪和單板滑雪項目的世界杯冠軍寶座。崔佳溫是第壹個獲得世界杯冠軍的韓國U型場地選手。 但確實存在危機。崔佳溫在決賽第壹輪試跳中，因“Grab（空中用手抓滑板動作）”和落地不穩定而被扣分，落後小野光希（19歲•日本）4.75分，排在第2位（80.00分）。但是在第二輪試跳中，她成功完成720度（空中旋轉兩圈）和900度（旋轉兩圈半）的高難技術，獲得92.75分，超過了當時獲得90.00分的小野。U型場地是沿著半圓筒形斜坡滑下來，根據空中表演的完成度得分的項目，以三輪試跳中的最高得分為基準進行排名。 崔佳溫表示，“能夠在首次參加的世界杯上奪冠，感到非常高興。第壹輪試跳時沒能超過小野的分數，所以想著‘第二輪試跳時應該更加完美地完成技術’，結果取得了很好的結果。” 本站世界杯亞軍得主小野曾三次登上FIS世界杯冠軍寶座，在2018年、2019年青少年世界錦標賽和2020年青少年冬季奧運會上也獲得金牌，是非常有實力的強者。崔佳溫在去年青少年世界錦標賽上奪冠後，今年1月在超級U型池大賽X Games中刷新了“天才滑雪者”克洛伊•金（23歲•美國）的大賽最年輕冠軍記錄等，壹直保持著上升勢頭，在本屆世界杯上她戰勝了小野。 在當天舉行的U型場地男子組決賽中，李彩雲（17歲•修理高中）不敵以91.00分奪冠的平野夢步（91.00分），獲得了亞軍（80.00分）。繼本月8日在中國舉行的世界杯上獲得銅牌後，他連續兩站登上領獎臺。

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