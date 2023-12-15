美聯儲主席鮑威爾的“利率轉換”……預告明年將三次降息. December. 15, 2023 08:16. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國中央銀行聯邦儲備系統（Fed•美聯儲）自2022年3月開始高強度緊縮以來，首次預告明年利率下調，正式開始轉換貨幣政策。在明年三次降息的強烈信號下，美國道瓊斯產業平均指數創下歷史最高值，韓國綜合股價指數也展開了上升拉力賽等，全球金融市場壹致歡呼。 當地時間13日，美聯儲在聯邦公開市場委員會（FOMC）例行會議上表示，將美國基準利率維持在5.25%至5.5%。這是連續三次凍結利率。當天市場關註的焦點是點式圖表。點式圖表是指17名FOMC委員分別“定點”利率預測值。他們定點的明年底的利率預測中間值為4.6%（4.5~4.74%），比現在的利率低0.75個百分點，暗示明年可以下調三次，每次下調0.25個百分點。美聯儲主席傑羅姆•鮑威爾在記者招待會上樂觀地表示：“美國物價下降的速度比預想的要快。”他表示：“現在是（降息討論）開始明朗化的時候”，“這也是今天（FOMC）會議的討論主題。”另外，他還表示“利率已經達到頂點或接近了頂點附近”，宣布高強度緊縮周期實際上已經結束。隨著在1年零9個月期間11次上調，共上調了5.25個百分點的美聯儲開始調轉風向，股市直線上升。美國道瓊斯指數暴漲1.4%，首次突破3.7萬點大關，大型股中標準普爾（S&P）500和納斯達克指數都創下了去年1月以來的最高值。14日，韓國綜合股價指數比前壹天上漲1.34%，以2544.18收盤。韓元兌美元的匯率也下降了24.5韓元，以1295.4韓元收盤。

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