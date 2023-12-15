“特朗普的‘容忍朝鮮核武器’構想”……要組建應對“美國總統選舉變數”的安保團隊. December. 15, 2023 08:15. . 美國媒體報道稱，如果美國前總統特朗普再次執政，將以朝鮮凍結核設施為代價，構想放寬對朝制裁的交易。美國政治媒體《政客》13日援引聽取特朗普方面對朝構想吹風的3名人士的話報道說，如果朝鮮凍結核計劃並停止核武器開發，美國將放寬經濟制裁，並提供其他形式的部分支援。對此，特朗普斷然否認說：“這是捏造的虛假情報。”但他同時誇耀自己與朝鮮國務委員長金正恩的交情，表示“不能交給無能的談判者”。 盡管特朗普否認，但事實上允許朝鮮擁有核武器的“凍結對補償”交易構想很難被當作單純的突發事件。特朗普在任時期已經與金正恩見過三次面，進行了無核化談判。雖然會談破裂，但河內會談談判桌上提出的“廢棄寧邊核設施-解除主要制裁”的交換方案也是以“凍結對補償”為前提的壹種交易。特朗普不久前曾表示，“如果我得以連任，早就達成了朝核協議”。如果明年當選，特朗普有可能再次嘗試類似的對朝談判。 事實上，不單單是特朗普，華盛頓朝野也出現了凍結朝核武器的談判論。在朝鮮放棄核武器的可能性微乎其微的情況下，安保專家團隊早已經常提出要阻止威脅進壹步擴大的主張。因為，從現實來看，在韓朝關系和朝美關系都像現在這樣受阻，朝鮮與中國、俄羅斯關系密切的情況下，持續對抗只會增加危險。但是，如果局勢發展成為允許朝鮮核武器的朝美交易，肯定會立即引發韓國的核武裝論，引發同盟之間的裂痕。 朝鮮很有可能在明年以更大的挑釁和威脅動搖美國總統選舉局面。金正恩6年前接連進行核和導彈挑釁，造成壹觸即發的對抗局勢後，通過戲劇性的局面轉換，用朝美直接交易嘗到了甜頭。此次美國總統選舉的機會也不會輕易放過。韓國政府也需要特別的應對。據悉，尹錫悅總統不久後將實行外交安保領域的人事更叠，更換空缺的國家情報院院長、國家安保室長和外交部長等。新的外交安保團隊不能停留在加強同盟遏制力上，還要是考慮美國總統選舉變數的戰略人才。

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