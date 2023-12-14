李政厚將穿上舊金山巨人隊隊服……6年1489億韓元 大賺壹筆. December. 14, 2023 08:17. by 李憲宰 uni@donga.com. “風之孫”李政厚（25歲•Kiwoom）將以亞洲野手Posting（非公開競爭招標）歷史最高額進入美國職業棒球大聯盟（MLB）。擁有李政厚的球隊是8次獲得世界大賽冠軍的國家聯盟（NL）西部賽區名門球隊舊金山巨人隊。 MLB.COM和Athletic等美國當地媒體報道說：“李政厚與舊金山巨人隊達成了6年1.13億美元（約1489億韓元）的入隊合同”，“李政厚將得到1.13億美元的全部保障。另外，4年後他還可以行使opt-out（根據球隊和球員的協議跳出合同）的權利。”如果選手行使opt-out權，就可以直接獲得自由簽約選手（FA）資格，從而提高身價。但由於還有醫療測試等收尾程序，舊金山俱樂部和李政厚方面都沒有正式發表。 此次合同在總額和平均年薪（1883萬美元•約248億韓元）方面都超出了以往的預測。當初很多人預測，合同期限為4~6年，總額為6000萬~9000萬美元的合同比較靠譜。但真正揭開面紗後，李政厚壹下子就賺了1億美元以上的“大錢”。此前，在MLB獲得超過1億美元合同的韓國選手只有秋信守（41歲•SSG）。秋信守在2013年與得克薩斯騎警隊簽訂了7年1.3億美元的FA合同。 此前，通過Posting系統進軍MLB的野手中，也沒有人能獲得超過1億美元的合同。李政厚之前是吉田正尚（30歲）去年以5年9000萬美元（約1186億韓元）的價格與波士頓紅襪隊簽約，創下了最高紀錄。 2022年韓國職業棒球常規賽最有價值球員（MVP）李政厚精巧的擊球實力早早地引起了MLB球隊的關註。李政厚從2017年加入Kiwoom隊到今年為止的7個賽季中，留下了相當於歷史第壹的0.340的總擊球率。與三振（304個）相比，四壞球上壘（383個）也得到了很高的評價。高水平的中堅手防守實力和年紀輕也被選為優點。再加上紐約洋基隊和聖地亞哥教士隊等大型球隊的引進競爭，李政厚身價暴漲。 今年7月腳踝受傷後，MLB球隊對他的關心也沒有減少。特別是把加強中堅手作為最優先課題的舊金山巨人隊積極向李政厚拋出了“橄欖枝”。舊金山隊團長皮特•弗特勒10月還親自前往首爾高尺天空巨蛋觀察了李政厚的打擊表現。當地媒體預測，李政厚將從明年開始擔任舊金山巨人隊的主力中堅手兼1號擊球手。 隨著李政厚加盟舊金山巨人隊，他將以對手的身份與既是前Kiwoom隊友又是至親前輩的金河成（28歲•聖地亞哥隊）相遇。從李政厚的MLB出道戰開始，兩位選手相遇的概率很高。因為舊金山隊將在明年3月29日至4月1日舉行的聖地亞哥客場4連戰中開啟新賽季。此後，兩隊將在4月6日至8日（舊金山）、9月7日至9日（聖地亞哥）、9月14日至16日（舊金山）展開13場對決。 李政厚還將與以10年7億美元的天價加盟洛杉磯道奇隊的大谷翔平（29歲）進行“迷妳韓日對決”。同樣屬於NL西部賽區的道奇隊也將在壹個賽季內與舊金山巨人隊進行13次交鋒。

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