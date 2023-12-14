夜景令人沈醉……東宮和月池榮獲“韓國旅遊之星”. December. 14, 2023 08:17. by 金正恩 kimje@donga.com. 慶尚北道慶州市的慶州大陵園及東宮和月池、江原道平昌郡發旺山千年朱木林路、慶北浦項市太空漫步、演員李政宰等13日在首爾市龍山區首爾龍城舉行的“2023韓國旅遊之星”頒獎典禮上獲獎。 由文化體育觀光部主辦、韓國觀光公社主管的“韓國觀光之星”是頒給提高對韓國旅遊的關註、為韓國旅遊發展做出貢獻的旅遊勝地、個人及團體等的獎項。慶州大陵園及東宮和月池被選為今年的旅遊勝地。慶州大陵園是聳立著30座陵墓的大型古墓群，平均每天有4萬多人前來參觀，是“新羅千年歷史”的中心地帶。旁邊步行10分鐘就能到達的東宮和月池是新羅王宮的別宮遺址，夜景非常美麗。 發旺山千年朱木林路被選為移動弱勢群體方便使用的無障礙旅遊勝地。發旺山千年朱木林路是可以同時欣賞千年樹齡朱木（赤柏松）和日出日落的旅遊勝地。通過坡度在8%以下的緩坡（2.4公裏）和觀光纜車，殘疾人、嬰幼兒、高齡者等任何人都可以舒適地登上山頂。 新觀光地部門選定了2021年11月竣工的浦項太空漫步。太空漫步是酷似過山車的體驗型鐵軌，從迎日灣海岸的美景到浦項制鐵的夜景，可以欣賞到360度全景美景。韓國觀光公社表示：“（太空漫步）展現了鋼鐵城市浦項市的地域性，展現了鐵和大海的光共存的新魅力。” 旅遊發展貢獻者獎項由正在擔任“2023-2024韓國訪問年”宣傳大使的演員李政宰當選。李政宰出演了“K-觀光挑戰韓國”視頻，累計點擊率達到了5.3億次等，向世界宣傳韓國旅遊的功勞得到了認可。 可持續旅遊項目獎項是可以在歐洲風格的異國景觀中體驗制作奶酪和披薩的全羅北道任實奶酪主題公園，旅遊機關、企業部門是當地民眾主導制作及運營旅遊內容的全羅南道康津郡文化觀光財團。旅遊品牌、營銷部門由釜山的新城市品牌“玩走活在釜山”獲得，廣播媒體部門則由KBS節目“小區壹圈”獲得。 韓國觀光公社社長金長實表示：“如果今年沒有去過獲得韓國旅遊獎的旅遊景點，希望壹定要訪問壹次，感受壹下其魅力。”

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