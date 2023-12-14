用手指抓雞蛋，甚至深蹲……特斯拉公開人形機器人“擎天柱”第二代. December. 14, 2023 08:17. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 當地時間12日，特斯拉突然公開了更像人類動作的人工智能類人形機器人“擎天柱”（Optimus）第二代的視頻。如果說9月份公開的“擎天柱”只能整理積木、用壹只腳做瑜伽、展現均衡感，那麽這壹次則能演示煮雞蛋的任務等，展示了細膩的動作。 被稱為“特斯拉機器人”的人形機器人“擎天柱”是特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克2021年宣布的特斯拉人工智能項目的壹環。馬斯克曾表示，通過訓練神經網絡，人形機器人可以執行基本工作、代替工廠內的單純勞動，也可以用作家務助手、人類的夥伴。 特斯拉當天公布了時長1分43秒的“擎天柱”第二代的視頻，並表示，“步行速度比以前快30%，手可以向11個方向移動，所有手指都裝有觸覺傳感器”，重量也比之前版本減輕10公斤左右。 特斯拉2021年宣布開發機器人，2022年首次公開實物時，“擎天柱”看起來連走路都很困難。但今年3月和9月分別展現了“擎天柱”活躍在工廠和做瑜伽的樣子，與人的動作更加接近。 此次再次進化的“擎天柱”利用拇指和食指，沒有打碎雞蛋，而是細致地夾起雞蛋放入沸水中。美國電動汽車專門媒體《電子》（Electric）表示：“制造有用的類人形機器人最難的部分之壹就是手。必須精密到可以支撐相當重量的堅固且細膩的物體。根據視頻，‘擎天柱’第二代擁有可以評價為重要升級的新手。” “擎天柱”還以比上壹代更快的步伐走在特斯拉賽博卡車之間，並前往體育館，以完美的姿勢展示了深蹲。這表明，在深蹲姿勢下，它具有可以控制身體的關節等。當有人指出“是不是因為走路速度比以前快而被編輯”時，“擎天柱”首席開發者朱利安·伊瓦爾茲（音）在社交媒體領英上表示：“視頻裏沒有以完全的實時面貌提高速度。” 馬斯克在去年的“投資者日”上表示：“在未來社會，人類和類人體的比率將超過壹對壹。這樣的未來會發生什麽樣的經濟，現在還不得而知。”另外，該機器人的價格在今後3-5年內將低於2萬美元（2640萬韓元）。也就是說，壹旦實現商用化，將誕生年薪3000萬韓元、沒有休假持續工作的“機器人勞動者”。

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