美媒：“以色列軍隊10月向黎巴嫩發射的白磷彈是美國產”. December. 13, 2023 10:21. by 金寶羅記者 purple@donga.com. 有主張稱，以色列在與巴勒斯坦武裝團體哈馬斯開戰初期的今年10月中旬向黎巴嫩南部伊斯蘭武裝團體真主黨根據地發射而引起爭議的白磷彈是美軍提供的。有分析認為，圍繞美國對以色列的軍事支援問題，穆斯林和阿拉伯裔、支持執政黨民主黨的年輕選民們不斷提出抗議，這可能會給拜登政府帶來負擔。 美國《華盛頓郵報》11日報道說，從該報記者在黎巴嫩南部邊境村莊杜海拉發現的3枚155毫米白磷彈殘骸表面序列號來看，分別來自1989年和1992年的美國路易斯安那和阿肯色州彈藥庫。據報道，每個表面都寫著意為“white phosphorus（白磷）”的“WP”。此前，國際人權團體大赦國際表示，以色列國防軍在10月16日的杜海拉空襲中使用了白磷彈，至少有9名平民受傷。 白磷與氧氣相遇時，會發出攝氏4000度的熱量，並噴出煙霧，被用作煙霧彈或照明彈，最近被用作大面積大規模殺傷性武器的炮彈。它牢牢地附著在人體上，能溶解肉和骨頭，被稱為“惡魔武器”。《日內瓦公約》和《禁止特定常規武器公約》等公約禁止在居住地區或民間人密集設施使用。 白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比在當天的新聞發布會上表示：“已經看到報道，確實很擔心。為了掌握更多的內容，將（向以色列）提問。”但他表示，白磷彈在照亮黑暗地區或制造隱藏兵力移動的煙幕時，有同樣的合法用途，“完全期待向其他國家軍隊提供白磷彈等物品時，只用於合法用途，遵守戰爭法”。 以色列國防軍當天發表聲明否認了《華盛頓郵報》的報道，稱“我們只使用合法的武器”。以國防軍主張：“我們也擁有根據國際法包括白磷在內的煙霧彈，但只有在有必要制造煙霧彈時才會使用，而不是用於攻擊。”

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