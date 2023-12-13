韓國和荷蘭將結成“半導體2納米技術同盟”. December. 13, 2023 10:20. by 張寬錫 jks@donga.com. 正在荷蘭進行國事訪問的尹錫悅總統當地時間12日與三星電子會長李在镕、SK集團會長崔泰源壹起訪問了世界唯壹的半導體極紫外線（EUV）曝光設備生產企業阿斯美（ASML）總部的“無塵室”。尹錫悅視察了今後被稱為半導體市場“遊戲規則改變者”的2納米（1納米是10億分之壹米）工程技術能力的阿斯美曝光設備。有分析認為，如果占據最尖端代工工程2納米技術優勢，將搶占660萬億韓元的市場。在這種情況下，為了追趕臺灣臺積電占優勢的2納米技術，尹錫悅和韓國核心半導體企業總裁們進行了面對面討論。 尹錫悅當天與荷蘭國王威廉·亞歷山大、阿斯美首席執行官彼得·溫寧克、李在镕、崔泰源壹起訪問了位於費爾特霍溫的阿斯美，並表示：“為了半導體產業革新和全球供應網的穩定，希望兩國緊密合作。”這是尹錫悅在海外巡訪中首次訪問企業，也是擁有首屈壹指的技術力量、被稱為“超級乙方”的阿斯美首次向外國首腦公開核心設施。 總統室高層相關人士賦予其意義說：“三星電子和臺積電剛剛進入了3納米的競爭。如果有人占據可以進行2納米工程的設備，將處於非常有利的高地。”尹錫悅當地時間11日表示：“以此次訪問為契機，韓國和荷蘭的半導體合作現在將升級為‘半導體同盟’。” 三星電子決定與阿斯美共同投資1萬億韓元，簽訂設立新壹代半導體技術研發中心的諒解備忘錄，共同開發超微制造工程。SK海力士與阿斯美簽訂了共同開發EUV氫氣回收利用技術的諒解備忘錄。

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