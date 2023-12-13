安洗瑩和徐承宰榮膺世界羽聯“年度最佳男女運動員獎”. December. 13, 2023 10:20. by 金正勛記者 hun@donga.com. “羽毛球天才”安洗瑩（21歲）和“雙打奇才”徐承宰（26歲）包攬了世界羽聯（BWF）評選的“年度最佳運動員獎”。同國運動員分獲BWF年度最佳男女運動員獎，安洗瑩和徐承宰是第壹次。 11日，在中國杭州舉行的2023世界羽聯頒獎典禮上，女子單打世界排名第壹的安洗瑩獲得了年度最佳女運動員獎。安洗瑩發表獲獎感言說：“多虧了大家的幫助和支持，我才能獲得這個獎項”，“今後我也會努力成為默默地在原地發光的選手。” 去年11月至今年10月，安洗瑩在國際大賽上共11次捧起了冠軍獎杯。安洗瑩在今年世界最高權威的全英公開賽（3月）上獲得冠軍，在世界錦標賽（8月）和杭州亞運會（10月）上也獲得了金牌。 徐承宰在世界錦標賽上獲得男子雙打和混合雙打2冠王的功勞得到了認可，被選為年度最佳男運動員獎。自2008年引進年度最佳運動員獎以來，徐承宰是首位獲得該獎的雙打選手。在男雙和混雙項目上分別與姜敏赫（24歲）和蔡侑玎（28歲）搭檔的徐承宰表示：“我認為這不是我壹個人，而是和搭檔們壹起取得的成果。明年也會壹起努力奔跑。” 1998年至2007年，世界羽聯向壹名運動員或特定雙打組合頒發相當於年度最佳運動員獎的“艾迪忠獎”。在韓國選手中，金東文（48歲）分別於2002年獨自壹人，2003年和雙打搭檔、後來成為自己妻子的羅景民（47歲）壹起獲得了該獎項。此後，安洗瑩和徐承宰時隔20年再次成為韓國人獲獎者。

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