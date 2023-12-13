單人家庭占34.5%，創歷史新高……是時候徹底改變居住和福利體系了. December. 13, 2023 10:19. . 韓國的單人家庭比重達到了歷史最高值34.5%。因為獨立生活的青年增加，獨自生活的老年層也在增多。每年激增的單人家庭平均收入比多人家庭少，居住、生活費和債務負擔高。正因如此，有人指出，考慮到這些人的特性，應該修改韓國的居住和福利體系。 去年韓國的單人家庭為750.2萬戶，比前年增加1.1%。男性在39歲以下青年層、女性在60歲以上高齡層中，單人家庭比重超過40%，居於首位。去年單人家庭的年平均收入為3010萬韓元，首次超過了3000萬韓元，但與全體家庭的平均收入相比只有44.5%。負債也同時增加，每戶家庭負債2847萬韓元。 雖然單人家庭超過了全體家庭的三分之壹，但韓國的社會福利體系仍然是以家庭成員眾多的家庭為標準制定的。政府的住宅供應政策也以適合三四人家庭的84平方米為中心推進。單人家庭90%以上居住的60平方米以下的小型住宅新供應在最近6年間年均減少14%，今年多戶、寫字樓許可件數比去年減少了60%。 小型住宅的供應不足只能進壹步提高已經上漲的全租、月租價格，進壹步增加生活費中居住費比重較大的單人家庭的負擔。青年們偏愛的商住兩用房被排除在平生第壹次買房時給予的稅制優惠之外。 社會福利制度也同樣以多人家庭為中心。國民年金以家庭津貼的形式向有配偶、未成年子女、高齡父母等撫養家屬的領取者追加發放年金。與若幹家人壹起生活的家庭相比，貧困率更高的單人家庭享受的優惠較少，因此有人提出有必要改善。青年、老人單人家庭聚居的地區，犯罪發生率也比其他地區最高高出四倍。也就是說，為了預防犯罪和各種事故，需要更周密的對策。 預計到2030年，單人家庭的比重將接近40%。獨自生活的個人已經成為韓國普遍的生活方式之壹。有必要擴大根據配偶、父母、子女壹起生活的家庭設計、運營至今的社會系統的範圍，重新調整，避免單人家庭被疏遠。

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