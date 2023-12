孫興慜連續8個賽季進球上雙,成英超歷史第7人. December. 12, 2023 08:38. by 金正勛記者 hun@donga.com. 孫興慜(托特納姆熱刺隊)在被評為世界最高等級的俱樂部足球聯賽英超歷史(EPL)中連續8個賽季進球數達到兩位數。在孫興慜之前,只有6人曾達成這壹大記錄。 孫興慜在11日與紐卡斯爾聯隊的2023~2024賽季英超第16輪主場比賽中,憑借1粒進球和2次助攻的出色表現,帶領球隊以4比1完勝對手。至此,本賽季攻入聯賽第10粒進球的孫興慜連續8年取得兩位數的進球,與被稱為“阿森納國王”的法國足球傳奇人物蒂埃裏•亨利(退役)並駕齊驅。在1992年創立的英超聯賽中,包括孫興慜在內,連續8個賽季攻入10球以上的球員共有7人。英格蘭國家隊前鋒出身、連續11個賽季進球上雙的韋恩•魯尼(退役)在該領域創下了最高紀錄。孫興慜在本賽季聯賽射手榜上單獨排在了第3位。與占據射手榜首位的埃爾林•哈蘭德(曼城•14球)相差4球,與排名第2位的穆罕默德•薩拉赫(利物浦•11球)相差1球。 作為左前鋒首發出場的孫興慜當天在上半場第26分鐘助攻隊友首開記錄,並在第38分鐘再次助攻隊友破門得分,預熱了腳尖。2次助攻都是在禁區左側壹對壹突破,甩開對方防守後傳到球門前幫助隊友得分的。在球隊以3比0領先的下半場第40分鐘,他成功射入自己親自制造的點球,取得了聯賽第10粒進球。托特納姆熱刺隊在下半場補時階段被紐卡斯爾聯隊前鋒喬林頓攻入壹球。本場貢獻3個攻擊點(進球或助攻)的孫興慜力壓攻入2球的隊友裏查利松,被選為相當於該場比賽最佳球員的“MOM(Man of the Match)”。 孫興慜曾在勒沃庫森隊(德國)效力,2015年8月轉會到托特納姆熱刺隊,他在英超出道年的2015~2016賽季僅攻入4球,此後每個賽季都攻入10球以上。作為亞洲球員首次登上英超最佳射手寶座的2021~2022賽季攻入的23球是最多進球紀錄。孫興慜在將活動舞臺轉移到英超之前,在德甲聯賽中也曾連續三個賽季攻入10球以上。 孫興慜在當天比賽後表示,“首先想到的是‘時間過得真快’。比起自己踢得好,在隊友的幫助下攻入的球更多”,將連續8個賽季進球數上雙的功勞歸功於隊友。英超聯賽總進球達113粒進球的孫興慜在該領域歷史排名中並列排在第23位。 托特納姆熱刺隊憑借當天的勝利,擺脫了連續5場比賽無法取勝(1平4負)的尷尬局面。托特納姆熱刺隊主教練安吉•波斯特科格魯表示,“今天孫興慜每次拿球時都表現出良好的行動,很早就給球隊帶來了氛圍。這與沒有取勝的過去幾場比賽相比有很大的差異。”孫興慜在賽後也在自己的照片墻上表示:“這就是我們想要的比賽。球隊再次進入勝利模式。”

