從“人氣投票”變質的法院院長推薦制開始改革……要集中解決審判延遲問題. December. 12, 2023 08:37. by 張恩智記者、金資鉉記者 enji@donga.com、zion37@donga.com. 新任大法院院長曹喜大之所以選擇“法院院長候選人推薦制”作為第壹個司法行政改革對象，是因為他認為防止司法部內部對人事的不信任和不必要的混亂是首要課題。為了解決司法部內外提出的審判延遲問題，作為第壹步，打出了人事改革這張牌。 ● 旨在防止變質為“選舉版圖”的正常化措施 壹段時間以來，法院院長候選人推薦制的最大弊端是，法院院長或法院院長候選人有力候選人首席部長法官等為了看行使投票權的所屬法院同事和後輩法官的眼色，不能為迅速進行審判而說出逆耳忠言。因此，法院內外不斷有人擔心“法官人事會不會變質為選舉版圖”。據悉，為了防止這種副作用，提出了廢除“投票制”的方案。 此外，還正在研究通過各壹線法院啟動推薦委員會，不進行投票，而是以全國為單位接受充分具備法院院長資格的候選人推薦的方式，解決選拔所屬法院院長後通過人事調動離開相關法院的問題。 為了解決審判延遲問題，還制定了將法院院長投入審判的方案。此前，曹喜大在國會人事聽證會上表示：“如果就任，將集中管理長期未結案件。將優先委托法院院長審判長期未結案件。”這是預告了將長期未結案件交給法院院長，建立院長直接負責的結構等旨在迅速審判的制度變化。對此，法院內部的反應是肯定的。壹名首都的地方法院部長法官評價道：“如果法院院長親自負責長期未結審判進行管理，對所屬法官的工作評定也會產生影響。這種情況下，對於未結案件較多的法庭來說，這相當於賦予了減少未結案件的相當大的動機。” ● “沒能遵守迅速接受審判的權利，給國民帶來了痛苦” 曹喜大在當天的就職演說中也把重點放在了“審判延遲”問題的解決上。曹喜大強調：“所有國民都有權利迅速接受審判，但是法院卻沒能遵守，加重了國民的痛苦。”他還下決心說：“從國民現在迫切希望法院的聲音來看，解決審判延遲問題、使紛爭迅速得到解決是當務之急。將通過細心、多方面的分析，努力解決糾纏不清的審判延遲問題。” 曹喜大還打開了刑事司法體系發生巨大變化的可能性。不久後，將公開討論引入有條件的拘捕令制度和事前審查扣押搜查令的制度。有條件的拘捕令制度是指，針對嫌疑人簽發拘捕令，但附加居住地限制等條件後予以釋放，只有在違反條件的情況下才能拘留嫌疑人。扣押搜查令的事前審查是指，如果檢察機關申請扣押搜查令，法官在審問嫌疑人等事件相關人士後，決定是否簽發拘捕令。但是，這兩個制度都是檢察機關等調查機關強烈反對、認為“將不可避免地導致調查出現差池”的問題，因此能否實現還是未知數。 當天上午，曹喜大與大法院審判研究官及法院行政處有關人士打招呼後，與大法官們共進了午餐。預計15日將主持全國法院院長會議。審判延遲問題、加強法院安全等成為正式討論事宜。此後，還將討論推薦法院院長候選人、補充法院行政處法官等主要懸而未決問題。

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