“道奇男”大谷翔平首次出戰的舞臺是韓國……道奇隊與聖地亞哥隊將在首爾展開賽季揭幕戰. December. 11, 2023 08:12. by 黃奎引 kini@donga.com. “7億美元的男人”大谷翔平（29歲）作為“道奇男”留下第壹個足跡的場所既不是美國洛杉磯（LA），也不是日本東京，而是韓國首爾。 美國職業棒球大聯盟（MLB）事務局於今年7月確定並公布，洛杉磯道奇隊和聖地亞哥教士隊之間的2024賽季正式揭幕戰將於明年3月20、21日在首爾高尺天空巨蛋體育場舉行。該“首爾系列賽”的第壹天是聖地亞哥隊，第二天是道奇隊的主場比賽。MLB事務局之前也以“棒球的世界化”為目標，在海外4個城市共舉辦了8次賽季揭幕戰。 首爾系列賽原本預計將成為效力於聖地亞哥教士隊的金河成（28歲）衣錦還鄉的舞臺。再加上有觀測認為，李政厚（25歲）將加盟聖地亞哥隊，柳賢振（36歲）將重返道奇隊，因此韓國球迷對首爾系列賽的關註度正在上升。但是隨著大谷翔平加入道奇隊，日本球迷的視線也轉向了首爾系列賽。大谷和聖地亞哥隊的首發投手達比修有（36歲）有可能展開日本老鄉投打對決。 大谷翔平此次並不是第壹次訪問首爾。大谷翔平在讀花卷東高中3年級的2012年曾參加過在首爾木洞球場和蠶室球場舉行的世界青少年棒球錦標賽。來往於韓國和日本采訪體育的大島宏作家表示：“首爾是大谷真正成為‘二刀流’的地方。這是因為在有指名擊球員制度的比賽中，大谷作為投手和擊球手全部參賽，2012年的該比賽是第壹次。”但是大谷翔平在9月份接受了肘部手術，因此明年首爾系列賽時，他只作為擊球手出戰。 首爾系列賽結束後，道奇隊將回到洛杉磯，從3月29日開始與聖路易斯隊進行4連戰。如果沒有受傷等變數，大谷翔平也將首次與道奇隊主場球迷見面。道奇隊和大谷的娘家球隊洛杉磯天使隊的2024年首次對決將於6月22日和23日在道奇體育場舉行。道奇隊明年賽季訪問天使球場的比賽日程定在了9月4、5日。

한국어