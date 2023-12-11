日媒：“岸田將換掉所有安倍派內閣和黨務人員”. December. 11, 2023 08:12. by 東京=常駐記者 李相勛 sanghun@donga.com. 日本《朝日新聞》等媒體10日報道說，日本首相岸田文雄已確定撤換包括政權二號人物官房長官松野博壹在內的自民黨最大派系安倍派幹部、現任閣僚和高層黨務工作者等5人。但也有人預測說，在岸田的支持率跌至退位危機水平的20%出頭、自民黨秘密資金疑惑不知會擴大到什麽程度的情況下，很難通過這種人事安排解決政權危機。 撤換對象是松野博壹、經濟產業相西村康稔、自民黨政務調查會長萩生田光壹、黨國會對策委員長高木毅、黨參議院幹事長世耕弘成等。安倍派在去年前首相安倍晉三去世後，壹年多來壹直未能選出繼任會長，以集體領導體制運營。進入21世紀後，培養出4名首相的自民黨中樞勢力安倍派主導了政治圈乃至整個日本社會的保守強硬趨勢。 正在調查自民黨秘密資金的東京地方檢察廳特殊部正在調查安倍派幹部涉嫌少則100萬日元（約910萬韓元）、多則1000萬日元（約9100萬韓元）以上的秘密資金。有報道稱，有數十名安倍派議員與籌集秘密資金有關。安倍派涉嫌主辦政治資金募集活動，將超額部分返還給籌集到配額以上的議員，使其用作秘密資金。 《讀賣新聞》報道說，安倍派面臨存續危機，有人認為此次疑惑將結束安倍派時代。《朝日新聞》甚至分析說：“政權運營處於癱瘓狀態。”不僅是岸田政權，日本政界也處於難以預測的“零視界”的狀況。

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