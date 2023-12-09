大法院結束75天院長空缺. December. 09, 2023 09:32. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 韓國國會8日通過了大法院院長候選人曹喜大的任命同意案。尹錫悅政府上臺後，已有20名人事聽證會對象候選人在朝野政黨對立中沒有通過人事聽證經過報告而獲得任命，但曹喜大的人事聽證經過報告當天被朝野政黨壹致采納。事實上，這是尹錫悅政府首次在朝野政黨沒有分歧的情況下任命的事例。尹錫悅總統當天下午向曹喜大頒發了大法院院長任命狀。政界評價說：“這表明，如果尹總統提名在野黨也能接受的合適人選，朝野雙方就能達成協議。”至此，自今年9月24日大法院院長金明洙卸任後，時隔75天，司法部門首長空缺事態得以解決。 國會當天召開全體會議，在292名在席議員中，以264票贊成、18票反對、10票棄權通過了對曹喜大的任命同意案。不僅是執政的國民力量黨（111席），在野的共同民主黨（167席）也大舉投了贊成票。大法院院長任命同意案的表決通過條件，是在席議員過半數出席、出席議員過半數贊成。此前，大法院院長候選人李均龍因遺漏非上市股票財產申報等資質爭議，35年來首次出現大法院院長任命同意案在全體會議上遭到否決。 國會人事聽證特別委員會當天在全體會議之前，以13名委員壹致同意通過了曹喜大人的人事聽證報告。特別委員會在報告中指出：“曹候選人幾乎沒有被提出高層公職候選人常見的與個人身份相關的道德性問題。他對包括解決審判延遲問題、拘捕令濫發問題在內的司法改革，有規劃和具體方案。” 共同民主黨相關人士表示：“沒有特別反對的理由，而且考慮到，稍有不慎就會出現司法部門首長空白長期化的責任論也會成為負擔。”國民力量黨院內代表尹在玉就大法院院長候選人曹喜大任命同意案的表決表示：“大法院院長長期空缺後，今天終於獲得批準。進行表決雖然為時已晚，但真是萬幸。” 曹喜大在人事聽證會上表示，將討論解決推遲審判問題、有條件的拘捕令制度及扣押搜查令事前審查制度，因此預計司法改革將加快速度。曹喜大在當天任命同意案獲得通過後表示：“將以謙虛的姿態盡最大努力為國民服務。審判和司法行政都將根據法律和原則，努力迅速、公正地進行。”

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