每個郵包都吭赤……“（緝毒犬）去年阻止了40多起毒品走私案”. December. 09, 2023 09:32. by 仁川=金炯民記者、世宗=金道亨記者 kalssam35@donga.com/dodo@donga.com. 5日下午，仁川機場總部海關國際郵政通關中心。“迪隆”不停地在傳送帶上走來走去，把鼻子貼在郵包上。今年4歲的拉布拉多獵犬迪隆是有2年經驗的緝毒犬。迪隆每個郵包都聞了三四次。站在迪隆旁邊的調查人員“牽犬師”反復高喊“尋找”。去年，迪隆查獲的毒品走私件數超過40件。 多次吭赤吭赤的迪隆坐在壹個箱子前，以鼻支地壹動不動。這是懷疑有毒品物件的信號。海關人員立即拿起箱子。箱子裏裝著用來訓練迪隆的、散發著毒品氣味的東西。雖然是訓練，但牽犬師還是把環狀的玩具扔給了迪隆。通過這種方式，把尋找毒品的事情變成壹種遊戲。實際上，嗅探犬訓練過程是讓嗅探犬熟悉毒品或爆炸物的氣味，並使其找到的方式。 咬著玩具玩了壹會兒的迪隆馬上又爬到傳送帶上，繼續尋找毒品。擁有27年牽犬師經驗的主管官朴東民（音譯）到目前為止與5、6只嗅探犬壹起工作。他說：“牽犬師和嗅探犬組成壹對壹小組，壹直壹起活動到探測犬退休為止”，“嗅探犬退休時也會尋找新主人，也有將搭檔嗅探犬當作伴侶犬的牽犬師。” 像迪隆壹樣活躍在毒品管制現場的關稅廳嗅探犬目前共有39只。不僅在仁川、金浦、濟州等機場，在仁川港等旅客港也每天查緝毒品。與人類相比，嗅覺最高發達1萬倍以上的毒品嗅探犬在快速找出從海外巧妙引進的毒品方面很具專業化。甚至可以探測到用肉眼很難看到的0.01克水平的毒品。截至今年10月，通過嗅探犬發現的毒品達71起，重達8.9公斤。關稅廳相關人士表示：“39只嗅探犬在找出總揭發件數的10%以上的毒品上起到了很大的作用”，“在機場和港口，從視覺上提高警戒心的效果也相當大。” 今年，韓國時隔36年從進口嗅探犬的國家變成了出口的國家。今年8月，關稅廳向泰國關稅總局移交了2只與迪隆相同的拉布拉多犬。這是韓國首次將嗅探犬引渡到海外。1987年，韓國從美國那裏捐贈得到6只嗅探犬，作為最初的爆炸物嗅探犬，後來擴大到了毒品嗅探犬領域。 被引渡到泰國的嗅探犬是兩歲的“喬克”和“傑克”。在泰國，它們擁有了新的名字，分別是熱帶水果的名字“榴蓮”和“菠蘿蜜”。它們是韓國自行繁殖的嗅探犬，在關稅廳嗅探犬訓練中心接受了訓練。活動開始僅壹個月就阻止了3起試圖走私毒品的案件。關稅廳認為，如果在有可能成為毒品進入國內的通道的東南亞等國家嗅探犬的活動增加，那麽對阻止毒品流入國內也會有效果。

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