抹銷52件議員懲戒案的國會，有理由的信賴度墊底. December. 09, 2023 09:31. . 隨著第21屆國會在年底結束業務，在倫理特別委員會堆積的53件國會議員懲戒案中，除了已經處理的1件外，其余52件都處於被廢棄的境地。在52件案件中，有3件是國會倫理審查咨詢委員會建議“開除議員職務”的重大案件。其對象是從事虛擬貨幣交易的金南國、貪汙正義記憶連帶贊助費的尹美香、家族公司承攬被監查單位訂單的朴德欽等3人。 此外，“還不如咬舌而死”（權性東）、“清潭洞酒席上有總統和法務部長”（金宜謙）等失去品位的粗話和虛假主張也將在沒有懲戒的情況下被放過。與“李在明候選人收受黑社會錢財”的主張壹起，拿出荒唐照片的金用判議員、“50億俱樂部”的郭尚道議員、梨泰院慘案時乘坐醫生車的申賢榮議員也將就這樣結束任期。 在第21屆國會的4年裏，請求和審查懲戒是脫離常軌的國會面貌的寫照。倫理特別委員會4年來只召開了9次會議，這無異於開店停業。如果是普通公職人員，就會受到懲戒，但國會卻沒有國民的眼界出發，表現出了懲戒議員的力量和意誌。如果只是普通公司，就是無法逾越的事情，在國會卻被撇在壹旁，只能讓人確認，國會的倫理感還不如普通人的水平。另外，共同民主黨以妨礙法司委的意向為由直接提交全體會議、唯壹受到懲戒的國民力量黨代表（黨首）金起炫在憲法裁判所受到停止效力的假處分後就不了了之。就連得到懲戒的1件，也是政派單方面處理的結果。 朝野政黨雙方雖然互相威脅，但就爭取預算、維護現任議員既得權、對懲戒睜壹只眼閉壹只眼等問題，重新回到敵對共生關系的形態，這已經不是壹天兩天的事情。朝野高聲表示要懲戒對方，並移交給了倫理特別委員會，但如果大眾的關心消失，就只剩下當時了。朝野出於密謀，連懲戒案的處理期限都沒有確定。在第19屆和第20屆國會的8年裏，沒有出現過壹次懲戒。2011年康容碩議員因性騷擾發言被禁止出席，也是最近的事例。 雖然國會反復放棄責任，但看不到壹名感到責任的政治人。也沒有聽過這樣下去不行的自我反省發言。雖然倫理特別委員會提出了讓有名望、中立的外部人士參與表決的提案，但國會並不打算接受。去年底，有輿論調查結果顯示，國會在國家機關中信賴度最低。即使說1年來情況變得更糟了，國會也無話以對。

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