“30萬億過渡貸款可能會爆發壹半”……要趕緊剜掉“危機的萌芽”. December. 08, 2023 09:01. . 被稱為金融市場“雷管”的房地產項目融資（PF）不良風險將從明年起正式成為現實的不安感越來越大。據信用評價業界推算，購買土地等事業初期貸款（過渡貸款）約30萬億韓元中，最多有壹半左右會被處理為損失。最近，金融當局與包括5大金融控股公司在內的建設公司、第二金融圈等市場參加者舉行了接力會議，正在摸索對策。 據金融當局透露，以6月底為準，金融圈PF貸款余額為133.1萬億韓元，比3月末增加1.5萬億韓元。其中，證券公司的滯納率以6月底為基準上升至17.28%，儲蓄銀行的滯納率在1年內增至3倍。與只集中於儲蓄銀行的2008年全球金融危機不同，此次虧損似乎蔓延到了整個第二金融業圈。 尤其成為問題的是明年到期的過渡貸款。為了購買土地等，在事業初期獲得了高息短期貸款，但由於工程費用上升和房地產經濟蕭條等原因，未能開工的情況越來越多。事實上，都成為了不經營事業，只支付利息的“僵屍企業”。如果這些企業因無法承受金融費用負擔而壹次性崩潰，那麽借錢給他們的中小證券公司和儲蓄銀行等金融圈可能會出現危機。隨著信用緊縮，建設公司等接連破產也令人擔憂。 PF市場去年因樂高樂園事件而陷入極度梗塞，政府承諾支援50萬億韓元以上的資金，度過了難關。但此後超過1年未能恢復正常，只依靠金融機構的支援維持生命。金融當局和金融圈期待今年下半年結束利率上調基調，房地產景氣也會恢復，因此延長了貸款期限，將虧損轉嫁給了未來。但是，隨著高利率狀況的長期化，爭取時間式的臨時應對已經變得難以為繼。 如果因貸款延長而堅持的情況延長，利息負擔就會累積，反而會惡化虧損。只有及時清理不良企業，低廉的土地才能重新進入市場，住宅供應才能順利進行。即使從現在開始，也要通過冷靜的事業評價，像從氣球中慢慢放氣壹樣，依次從事業性較低的地方開始整理。為了不讓PF虧損擴散為金融和實體經濟危機，需要先發制人的、有秩序的結構調整。

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