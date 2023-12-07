尹錫悅提名金洪壹擔任廣播通信委員長……在野黨：“是專業不對口的檢察官出身”. December. 07, 2023 08:47. by 全主榮, 鄭盛澤 aimhigh@donga.com,neone@donga.com. 尹錫悅總統6日提名國民權益委員長金洪壹（照片）為在共同民主黨推進彈核過程中於1日辭職的前廣播通信委員長李東官的繼任候選人。金洪壹在擔任任期3年的權益委員長5個月後，再次被提名為廣播通信政策首長候選人。總統室認為，在李東官辭職5天後，迅速指定繼任者，是為了最大限度地減少廣播媒體政策的空白。但是，在野黨表示強烈反對，認為“這是檢察機關出身人士掌握第二次廣播”，要求“撤回任命”。預計今後朝野政黨圍繞人事聽證會日程等問題將出現嚴重的對立。 總統秘書室室長金大棋6日在龍山總統室宣布提名金洪壹時表示：“他是以不偏不倚的均衡感來守護廣播通信委員會獨立性和公正性的合適人選。”金洪壹表示：“如果通過程序任命，將盡最大努力成為國民信賴、喜愛的公正、獨立的廣播、通信。”金洪壹曾被討論為很有可能參加議會選舉的法務部長韓東勛的第壹順位繼任者，後來被緊急投入到因李東官主動辭職而成為只剩下壹名負責人的廣播通信委員會首長候選人。總統室相關人士表示：“考慮到國會聽證過程和堆積如山的廣播通信委員會業務懸案，尹總統的立場是廣播通信委員會壹天也不能空著。”金洪壹曾擔任大檢察廳中央調查部長的“特搜通”檢察官出身，是尹錫悅2010年擔任大檢察廳中央調查二科長時的直屬上司。 共同民主黨首席發言人權七勝（音）表示：“金（洪壹）候選人是以尹總統為首的檢察版‘壹心會”的前輩。完全沒有廣播、通信經歷和專業性的’特搜通檢察官’怎麽能引領媒體產業的未來呢？任命權益委員長半年後又挪地方，也是不合常理的。”此前，共同民主黨曾主張“將彈核第二、第三個李東官”。國民力量黨要求：“為了公營廣播的正常化，這次希望共同民主黨能夠顧全大局地協助。” 此外，就因釜山申辦2030年世界博覽會失敗而引發的外交安保陣營連鎖移動問題，國家安保室長趙太庸有望接任國家情報院院長，世宗研究所理事長李容俊和前駐聯合國大使趙泰烈有望接任國家安保室長和外交部長。產業通商資源部長官方文圭參加議會選舉的可能性增大，通商交涉本部長安德根被認為是他的繼任者。據悉，雇傭勞動部長李正植留任的可能性很大。第二次延坪海戰勝利主角海軍上校李熙完被內定為國家報勛部次官，總統教育秘書吳錫煥被內定為教育部次官。

한국어