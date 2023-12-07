到2025年底，遊客可以乘坐吊艙上南山. December. 07, 2023 08:46. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 首爾市公開重新推進此前停滯不前的南山吊艙（纜車車廂）事業的基本計劃，並發布了設計及施工相關的招標公告。如果按照計劃進行，預計從2025年11月開始，在首爾地鐵4號線明洞站附近可以乘坐吊艙登上南山山頂。 ● 每小時最多運送2000多人 首爾市4日發布了建設南山吊艙的工程費400億韓元規模的“Turnkey（壹攬子承包合同）”公告。首爾市在6月發表“可持續的南山項目”時表明了重新推進吊艙的方針，具體事業計劃已經確定。南山吊艙建設項目原定於2016年推進，但因有可能對漢陽都城申遺項目產生負面影響的爭議而告吹。 首爾市相關人士解釋說：“最近申遺推進對象不僅包括漢陽都城，還包括北漢山城和蕩春臺城，因此認為吊艙的設置不會成為大問題，所以決定重新推進。” 根據首爾市的計劃，吊艙將從距離明洞站約200米的南山藝場公園出發，行駛至南山山頂，共運行804米。考慮到現在南山纜車從距離明洞站約600米的地方出發，大眾交通的接近性將得到大幅改善。 吊艙為10人座，每秒運行4~5米，每小時可運送1600~2000名訪客。單程移動大約需要3分鐘。竣工目標是2025年11月。成人往返的費用預計在1萬韓元左右。這比現在的南山纜車（成人往返1.5萬韓元）還要便宜。首爾市相關人士表示：“妥當性分析結果顯示，費用對比便利（B鱷C）為1.99，遠遠超過了判斷為具有經濟性的標準1”，“預計5年左右就會超過盈虧平衡點。” 據預測，首爾市每年將有189萬人使用吊艙。首爾市相關人士展望表示：“2021年觀光巴士被限制進入南山，訪客減少，如果引入吊艙，南山的訪客人數將會恢復。”首爾市最近以1000名市民為對象進行了問卷調查，結果顯示80.7%的受訪者表示“贊成引進南山吊艙”。 ● 運營收益金用於生態保護事業 首爾市計劃將吊艙運營收益金用於南山生態保護事業。為此，還計劃設立“南山生態•休閑基金”（暫稱），並制定相關條例。首爾市在今年6月由環境團體和專家等參與的“為可持續南山的發展協議會”上，經過6次會議，制定了設置吊艙的計劃。首爾市城市整備科科長吳承民（音）表示：“如果投標企業采用環保工藝，並提出包括南山生態環境等要素在內的工程計劃，將給予加分。” 但是部分人擔心吊艙會經過Lila小學及Lila藝術高中附近，可能會侵害學習權。對此，首爾市相關人士表示：“樹叢將擋住吊艙和學校之間的距離”，“如果妨礙的話，將制定對策，保障學習權。”首爾市均衡發展本部長呂長權（音）表示：“除了設置吊艙外，我們還將繼續推進生態和休閑相協調的可持續南山項目。”

한국어