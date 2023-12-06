#ConnectingGaza……在死亡的恐懼中，向20萬人捐贈“網絡生命線”. December. 06, 2023 08:04. by 開羅=金基潤 常駐記者 pep@donga.com. “網絡連接是上帝的祝福。托福，我才能救出我的家人。” 這是埃及作家兼媒體人米爾娜•埃爾•赫爾巴維（31歲•照片）最近收到的加沙地區巴勒斯坦居民上傳到社交媒體照片墻、X（原推特）的感謝信息。加沙地帶的壹家人通過她捐贈的電子USIM“eSIM”連接到互聯網上，得知以色列軍隊空襲南部的消息後，逃離了居住的建築，挽救了生命。該建築隨後遭到襲擊並遭到破壞。 今年10月27日，以色列軍隊正式進入時，赫爾巴維獲悉了加沙地區互聯網通信網中斷的報道。因為空襲基站被破壞，通信中斷和復原也反復出現。埃隆•馬斯克表示，將通過SpaceX Starlink向加沙地帶無償提供衛星互聯網，但很快取消了。 3日，赫爾巴維向美國有線電視新聞網（CNN）表示，當時出於“如果通信中斷，很難確認戰況或家人之間的生死，該如何是好”的想法，推進了可以提供海外漫遊服務的eSIM捐贈。擁有77萬名粉絲的她在照片墻上提出這樣的苦惱後，壹位粉絲提出了解決方法。 不久後，購買eSIM的赫爾巴維將啟動eSIM的QR碼發送給了加沙地區的朋友。正好接到電話的那位朋友在之後通信再次中斷時成功啟動eSIM，與赫爾巴維進行了通話。 以此為契機，赫爾巴維於10月29日在照片墻上開始了將eSIM捐贈給加沙地區的“#Connecting Gaza”。據推測，截至目前，價值130萬美元（約17億韓元）的eSIM通過多種渠道被傳遞，使加沙地區的約20萬名居民受益。赫爾巴維說：“連接網絡的權利就像食物和水壹樣重要的人權”，“雖然不知道什麽時候會面臨死亡，但希望到最後壹刻都能向家人發送‘我愛妳’。” 據《路透社》4日報道，以色列軍隊在加沙地帶南部與哈馬斯展開了大規模交戰。在南部城市汗尤尼斯附近看到了數十輛以色列軍坦克。以色列國防部長加蘭特表示：“在拆除所有恐怖基礎設施之前，我們不會離開加沙地帶。”有報道稱，此次戰爭導致5000多名哈馬斯成員等1.5萬多名巴勒斯坦人死亡，以色列政府高層負責人表示“數據大致正確”。

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