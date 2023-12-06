“淩晨送貨上門服務”出現鴻溝……50%的市郡區“做不到”. December. 06, 2023 08:03. by 宋振浩記者、鄭瑞英記者 jino@donga.com、syjung@donga.com. “沒有淩晨配送，生活質量壹下子下降了。” 今年7月就業時從光州搬到全南鹹平郡的金正勛（28歲）表示：“不能使用淩晨配送所帶來的不方便超出了預想。”因為是早上上班，晚上八九點以後下班，所以沒有時間另外買菜。食材需要在網上訂購，但如果白天配送，新鮮度就會下降，因此必須有在規定時間內送肉、蔬菜的淩晨配送。但是，由於住在完全沒有淩晨配送的地方，所以不做飯，最終依賴於外出就餐或快餐產品等。他說：“健康也受損，最終也增加了外出就餐的費用。” 據調查，全國每2個市郡區中就有1處不能使用Coupang、SSG網站（易買得）、Market Kurly、Oasis等4種淩晨配送。有人指出，隨著可以享受網上交易（電子商務）革新的代表性服務的地方都集中在首爾等首都圈，“配送鴻溝”現象加速，生活差距也在擴大。 《東亞日報》5日對國內提供淩晨配送服務的Coupang、SSG網站（易買得）、Market Kurly、Oasis等4個地區進行了全面調查，結果顯示，全國250個市郡區中有124個（49.6%）沒有壹家企業可以淩晨配送。這是以市政府、區廳、郡廳等基礎地方自治團體行政官廳地址為基準進行分析後得出的結果。相反，4個公司都可以淩晨配送的地區以首都圈為主，共53處，僅占全體的21.2%。 淩晨配送是前壹天晚上以新鮮食品為主訂購，第二天淩晨直接送到家門口的服務，從新冠擴散時期的2020年開始正式啟動。隨著網上購物的擴散，淩晨配送與否在消費者之間成為了重要的生活指標。在大韓商工會議所的調查中，84%的消費者表示希望淩晨配送。 但是淩晨配送範圍的擴大非常緩慢。要想淩晨配送，必須在主要據點建設大型物流中心，但是Coupang、Market Kurly、Oasis等物流網的投資因經濟蕭條而放緩。擁有全國流通網的大型超市被《流通產業發展法》規定“除營業時間外不得配送”所限制。檀國大學經營學系教授鄭延承（音）表示：“與coupang等在線企業不同，只有線下企業受到事業限制，無法實現公平的競爭。對於已經有大型超市配送網的地方中小城市，現在應該考慮提高地區消費者福利的方案。”

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