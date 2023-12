“哐當哐當”,曹圭成進軍丹麥舞臺後首次梅開二度. December. 06, 2023 08:03. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國國家足球隊前鋒曹圭成(25歲•中日德蘭隊•照片)在進軍丹麥舞臺後首次在壹場比賽中打入多粒進球,躍居至聯賽射手榜第3位。 5日,在中日德蘭隊以5比1擊敗維堡隊的丹超足球超級聯賽第17輪主場比賽中,曹圭成接連攻入本賽季第7、8粒進球。在當天的比賽中,作為前鋒首發出場的曹圭成在球隊0比1落後的上半場補時階段成功罰入點球,將比分扳成1比1平,之後在3比1領先的下半場第21分鐘,他在左側禁區利用壹記右腳不停球射門,為球隊打入本場比賽第4球。 足球統計專門媒體《Sofa Score》當天給曹圭成打出了兩隊球員中的最高評分8.6分。球隊也把曹圭成選為相當於該場比賽最佳球員的“MOM(Man of the Match)”。 目前在丹超聯賽中,進球數比曹圭成多的只有排在射手榜並列第壹的尼古拉•瓦裏斯(布隆德比)、亞歷山大•林(錫爾克堡•以上10球)。曹圭成在進軍歐洲的第壹個賽季中,實現了兩位數的攻擊點(進球或助攻)。 目前取得6連勝的中日德蘭隊積36分,排在聯賽首位。領先排名第2位的布隆德比隊(積34分)2分。當天結束今年日程的丹超在度過冬歇期後,將於明年2月重啟聯賽日程。

