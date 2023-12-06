職業棒球LG隊成功的原因……“因為曾比誰都失敗”. December. 06, 2023 08:03. . “再給我壹次疾風般的勇氣” 世界可以分為看到這13個字後心潮澎湃的人和古井無波的人。隨著時代的發展，之前在體育賽場由《阿裏郎牧童》、《公寓》、《致妳》等占據的位置，在2023年現在被《疾風街道》所占據，該歌曲的第壹句歌詞就是上面這句。體育迷們將原來的動畫主題歌《疾風街道》評價為“唱助威歌”。LG Twins隊時隔29年再次獲得職業棒球韓國大賽冠軍的瞬間，電視轉播中播放的歌曲也是《疾風街道》。 “在洶湧的波濤裏也不屈服” LG隊是本賽季韓美日職業棒球52支球隊中盜壘失敗（101個）最多的球隊。除了LG隊之外，韓美日沒有任何壹支球隊盜壘失敗數超過50個。由於如此多的失敗，LG隊成功完成了韓美日職業棒球全體第2位的166個盜壘，但成功率只有62.2%。在棒球統計學（Sabermetrics）中，壹般認為盜壘成功率不到75%時，越跑越吃虧。本賽季LG隊是“火力”非常出色的球隊，因此盜壘失敗帶來的損失更大。 “懷著重新刻在寬闊儀表盤上的希望” 但是從今年賽季開始執掌LG隊主教練壹職的廉京燁的想法卻截然不同。他說：“球迷和媒體可能看到了盜壘失敗的數字，但我集中的是打造攻擊性的球隊色彩。我認為，比起盜壘本身的效果，通過奔跑的棒球，選手們會變得更加堅強。”像這樣盜壘失敗成為家常便飯，發生了有趣的事情。LG隊在記錄盜壘失敗數為1個的比賽中，取得了0.767（56勝1平17負）的勝率。相反，在沒有盜壘失敗的比賽中只取得了0.435（30勝1平39負）的勝率。盜壘失敗反而導致了球隊成績的提高。 “我要向著妳奔跑” 2021年設立“失敗研究所”的KAIST今年10月舉辦了“日常生活中捕捉到的失敗瞬間”圖片展。在展示的作品中，以“如果有人扶起”為題的照片最受關註。拍下在草地上倒下的白椅子的這張照片中，附上了這樣的解釋，“雖然現在躺著，但是妳的椅腿並沒有斷掉，如果有人扶起，馬上就能發揮原來的作用了。”KAIST失敗研究所所長趙成浩（音）就舉辦分享失敗經驗圖片展的理由解釋說：“（壹個人）分享痛苦的失敗，進行溝通，就會明白‘不只是我壹個人辛苦’。”LG隊通過失敗之後獲得成功的過程也不會有太大的不同。所以，也要像《疾風街道》的歌詞壹樣，相信彼此的支持，讓心怦怦直跳，失敗，失敗，再失敗吧。 “不管挑戰世界有多孤獨，相信著與我同在的友情。再給我壹次疾風般的勇氣，在洶湧的波濤裏也不屈服。懷著重新刻在寬闊儀表盤上的希望，我要向著妳奔跑。”

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