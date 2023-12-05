“李在明涉嫌挪用法人信用卡”，檢方對京畿道廳扣押搜查. December. 05, 2023 07:58. by 水原=李慶鎮記者 lkj@donga.com. 4日，調查共同民主黨代表（黨首）李在明擔任京畿道知事時期挪用法人信用卡疑惑的檢察機關對京畿道廳進行了扣押搜查，並展開了強制調查。 水原地方檢察廳公共調查部（部長檢察官金東熙）當天表示：“已派遣40多名調查官到京畿道廳總務科和秘書室、懷疑私用法人信用卡的餐廳等10多個地方進行了扣押搜查。”在扣押搜查令中，李在明和夫人金惠景、前總務科別定職5級職員裴某被指為嫌疑人。 檢察機關計劃以通過扣押搜查確保的資料和證人陳述等為基礎，集中調查李在明是否直接或間接地介入了法人信用卡被私人挪用等問題。 此前，檢察廳今年10月從對趙某的舉報內容進行審查的國民權益委員會手中接過該事件，並展開了調查。趙某今年8月向權益委員會舉報說：“請調查李在明指示和默認挪用京畿道廳法人信用卡行為。”權益委員會表示，李在明可能知道配偶挪用法人信用卡的事實，並移交給了檢察機關。 曾是京畿道廳秘書室七級公務員的趙某主張，去年大選之前，2021年4月至10月間，在接到裴某的指示後，在餐廳用道廳法人卡結算了10多次牛肉、壽司等食物，然後送到金某的家中。此後，裴某被起訴，在壹審中以公職選舉法上的捐贈行為及公布虛假事實的嫌疑被判處有期徒刑10個月，緩期兩年執行。目前正在進行二審。當時調查裴某的警察對京畿道廳等進行了扣押搜查，但圍繞李在明表示，“沒有發現李在明和私人挪用法人信用卡之間的聯系”，不予移交。 京畿道知事金東兗當天召開緊急記者會表示：“自去年7月就任以來，對京畿道廳進行了14次扣押搜查。這是明顯的過度調查、欺淩式調查、不公正的政治調查。” 相反，趙某在國會議員會館舉行的書音樂會上表示：“公務員不能隨意使用法人卡的所有部分。因為是本人批準並給予反饋的，所以這壹切的主體都是李在明。”

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