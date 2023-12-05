韓華航空航天公司與波蘭簽訂K9自行火炮第二次出口合同. December. 05, 2023 07:58. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 韓華集團的國防產業子公司韓華航空航天公司（Hanwha Aerospace）和韓華系統取得了約3.7萬億韓元規模的出口成果。 4日，韓華航空航天公司表示，已與波蘭軍備廳簽訂了出口K9自行火炮等的3.4474萬億韓元規模的第二次執行合同。韓華航空航天公司去年7月與波蘭軍備廳簽訂了出口672輛K9、288枚多管火箭炮“天舞”的基本合同。 此後，去年8月和11月分別簽訂了出口212輛K9和218枚天舞的第壹次合同。此次合約是到2027年為止供應K9剩余合約量（460輛）中的壹部分，即152輛。通過此次合約，韓華航空航天公司將向波蘭提供K9自行火炮及自行火炮用155毫米彈藥和K9維護、維修的綜合軍需支援套餐。雙方還決定在當地生產維持K9所需的零部件。 另壹方面，韓華系統將向去年8月與波蘭簽訂出口合同的180輛K2戰車提供射擊控制系統。合同規模約為2574億韓元。射擊控制系統被稱為戰車的大腦。其作用是執行火炮和炮塔、瞄準鏡控制、彈道計算、自動追蹤等功能，控制火力體系，應對各種導彈攻擊，提高戰車的生存性。

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