“我也生過病……說妳累也沒關系”，年輕人向精神患者伸出援手. December. 04, 2023 08:04. by 李智雲記者 easy@donga.com. 韓國十幾、二十幾歲年輕人的死亡原因，自殺排在第壹位。但是，很多感到精神痛苦的青少年，相比尋求外部幫助，更願意鎖上門。為了在學校憂郁癥檢查中得到“正常”的判定，有時還會作出虛假的回答。 非營利民間團體“韓國精神健康”開展早期發現青少年精神困難並提供適當介入的活動。已經戰勝精神困難的青少年們成為該團體所屬的“同行專家”，向陷入危機的青少年伸出援助之手。目前約有300名“同行專家”在開展活動。 大學生文多娜（音，20歲）已經當了4年的“同行專家”。父親去世後，她曾因憂郁癥試圖自殘和自殺，現在通過YouTube和線下演講等分享自己的經驗，並提出政策建議。文某說：“我明白了痛苦的經歷可以成為‘優點’。”“韓國精神健康”副代表張恩河（音）表示：“用‘妳有問題，來咨詢吧’的方式很難早期發現病人。我們以‘壹起進行這樣精彩的活動吧’的方式吸引孩子們的參與。”他解釋說：“如果早期發現1名患有精神問題的青少年，防止其惡化為重癥精神疾病，可以期待節省約2000萬韓元的社會費用。” “韓國精神健康”從青少年的角度出發，利用“抖音”和“照片墻”等社交網絡服務。隨著“防彈少年團”（BTS）鄭國（音）的歌曲《Seven》跳舞的視頻上傳到抖音上的舞蹈挑戰賽《#心理健康我》，累計點擊率達到了480萬次。包含了“放下自己苦惱的事情，說累也沒關系”的信息，同時包含了入學考試信息和學習方法等青少年感興趣的信息，提高了關註度。

한국어