起亞EV9榮獲“丹麥年度汽車創新獎”…“三大頒獎典禮”全部進入候選名單. December. 04, 2023 08:04. by 金在亨 monami@donga.com. 起亞的大型純電動運動型多功能車（SUV）EV9最近在丹麥汽車記者協會主辦的“丹麥年度汽車2024”上獲得“年度創新獎”。EV9在上市第壹年，在歐洲等先進環保車市場接連獲獎。 據起亞3日透露，包括丹麥年度創新獎在內，EV9在歐洲和北美地區收獲了多個大獎。上市前的今年1月，EV9在英國汽車媒體《What Car》的“年度汽車大獎”上被選為“最期待的汽車”；在登陸歐洲之前的9月，獲得了“2024德國年度汽車”豪華車獎項，引起了市場期待。 EV9今年10月起在歐洲市場銷售，在美國也進入了預售階段。進入11月以來，席卷了海外各地權威汽車媒體主辦的頒獎典禮。 在美國“2023新聞周刊汽車大獎”上獲得了最佳高級SUV、最佳SUV內飾獎。在歐洲，德國汽車周刊《Auto Bil誒》“2023金舵獎”（家庭汽車部門）、西班牙《先鋒報》“年度汽車2023”、英國《頂級齒輪》“2023頂級齒輪大獎（年度家庭汽車）”等都刻上了名字。 EV9目前在世界三大汽車大獎--世界、北美、歐洲“年度汽車”中也全部被提名。特別是在最高權威的“世界年度汽車”中，EV9是△年度汽車△電動汽車△設計等3個獎項的候選。 EV9是基於現代汽車集團電動汽車專用平臺“E-GMP”的三排大型SUV。該車型搭載了99.8千瓦時的大容量電池。在韓國上市時，集團首次適用了可以通過安裝收費應用程序來使用車輛的特定功能的訂閱服務。 據悉，雖然目前全部在韓國生產，但美國市場將在明年啟動的現代汽車集團佐治亞州電動汽車專用工廠直接生產和銷售。

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