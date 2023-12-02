大谷翔平連續3年獲得馬丁內茲獎. December. 02, 2023 08:09. by 黃奎引 kini@donga.com. “投打二刀流”大谷翔平（29歲•照片）繼2021年和去年之後，今年也被認可為美國職業棒球大聯盟（MLB）的最佳指名擊球員。MLB事務局1日表示：“大谷翔平連續3年獲得‘埃德加•馬丁內茲最佳指名擊球員獎’。” 繼大衛•奧爾蒂斯（48歲•波士頓紅襪隊）之後，大谷翔平是第二位連續3年獲得該獎項的球員。奧爾蒂斯從2003年到2007年連續5年獲得過該獎。奧爾蒂斯共8次獲獎，創下了最多獲獎紀錄。但是，埃德加•馬丁內茲（60歲•西雅圖水手隊）2004年退役當時，馬丁內茲是獲獎次數最多的（5次）。MLB事務局於2004年在該獎名字前貼上了“埃德加•馬丁內茲”。除了奧爾蒂斯和馬丁內茲之外，再沒有選手的獲獎次數比大谷更多。 大谷翔平今年在洛杉磯天使隊以擊球員的身份出戰135場比賽，取得了0.304、44個本壘打、95打點的成績。以這壹活躍表現為基礎，在各位置上最佳擊球員獲得的銀棒獎（Silver Slugger Award）上，大谷也成為了美國聯盟（AL）指名擊球員部門的獲獎者。之後他以全票榮登美聯最有價值球員獎（MVP）。同年獲得MVP、銀棒獎、埃德加•馬丁內茲獎的只有2021年的大谷和今年的大谷。

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