印度被困在坍塌隧道中的41名工人全部獲救. November. 30, 2023 08:03. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 28日晚，在印度北部喜馬拉雅山脈的壹個隧道施工現場。壹名戴著黃色安全帽的男子出現在直徑約90厘米的狹窄鐵管中，救援隊員和家人歡呼說：“母親印度萬歲!”這是在高速公路隧道施工過程中，因天頂坍塌而被孤立的工人們時隔17天再次來到外面的瞬間。從該男子開始，被困在隧道的41名工人全部在1個小時內安全獲救。 據美聯社等媒體報道，12日，印度北阿坎德邦西爾基亞拉壹隧道施工現場因山體滑坡導致隧道天頂坍塌。在距離隧道入口約200米的地方作業的工人們被困在裏面。事故發生10天後，才確認他們依然活著。21日，救援隊成功在入口周圍的其他地方挖洞，打通60米厚的坍塌泥石堆，放入醫療用內窺鏡攝像機。幸運的是，所有工人還活著。救援隊通過這條路徑貫通管道，讓工人到達孤立地點後，提供了氧氣、水、食物、藥品等。12名醫生等候在隧道外面觀察工人情況。 救援隊的下壹步行動是把直徑約90厘米的鐵管推入60米厚的殘骸中。計劃是讓工人們鉆進這壹鐵鋼，逃到外面來。救援人員為此動員了大型鉆頭，但由於殘骸中的金屬和石頭，鉆頭多次出現故障。在離工人所在的地方還有幾米的情況下，再也不能推 進。最終，從24日開始，20多名救援隊員親自撲上前去，手工清理泥石挖掘通道，28日下午把鐵管推進到了工人那裏。救援隊用帶輪子的擔架載著壹名名工人飛快往外運送。 壹名救援隊員在接受印度電視臺采訪時表示：“被困的救援隊員在隧道中發現我們時非常高興。有些人跑過來擁抱了我。”41名工人出來後立即被送往附近醫院。據悉，他們的健康狀況良好。印度總理莫迪當天通過聲明表示：“向所有參與救援工作的人表示敬意。他們的勇氣和決斷力給了我們的工人兄弟們新的生命。”

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