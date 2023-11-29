黃喜燦射入點球，英超單賽季攻擊點首次達到兩位數. November. 29, 2023 08:20. by 金培中 wanted@donga.com. 黃喜燦（伍爾弗漢普頓隊）進軍英格蘭足球舞臺後，在單賽季首次實現了兩位數的攻擊點（進球或助攻）。 28日，黃喜燦在與富勒姆隊進行的2023~2024賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）第13輪客場比賽中，在下半場第30分鐘，攻入扳平比分（2比2）的點球。這是黃喜燦在滲透到對方球門前的過程中親自獲得的點球。攻入本賽季聯賽第7粒進球的黃喜燦在EPL射手上並列排在第5位。與以8粒進球並列排在第3位的國家隊前輩孫興慜（托特納姆熱刺隊）僅差壹球。 憑借當天的進球，黃喜燦自出道英超的2021~2022賽季以來，首次在單賽季積累了兩位數的攻擊點。在9月英聯杯與伊普斯維奇隊的比賽中攻入壹球的黃喜燦將本賽季的個人攻擊點增加到了10個（8粒進球和2次助攻）。這是黃喜燦繼效力於奧地利薩爾茨堡紅牛隊的2019~2020賽季後，時隔4個賽季再次在單賽季達成兩位數的攻擊點。黃喜燦短暫效力德甲的萊比錫隊後進入了英超賽場。在EPL出道年的2021~2022賽季，他取得了6個攻擊點（5粒進球和1次助攻），2022~2023賽季是7個（4粒進球和3次助攻）。 當天，伍爾弗漢普頓隊在下半場傷停補時階段被對方攻入壹粒點球，以2比3敗北。但是黃喜燦被選為相當於當天比賽最佳球員的“MOTM”。失敗球隊的球員被選定為MOTM實屬罕見。在MOTM選定球迷投票中，黃喜燦力壓攻入2球帶領富勒姆贏得比賽勝利的威廉。當天足球統計媒體《FotMob》給黃喜燦打了8.2分，在伍爾弗漢普頓隊內獲得8分以上的球員只有黃喜燦壹人。

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