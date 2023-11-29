車輪內安置驅動部件，增加裝載-電池空間……現代和起亞推出通用輪驅動系統UNI Wheel. November. 29, 2023 08:20. by 金在亨 monami@donga.com. 現代汽車與起亞汽車在世界上首次公開了將電動汽車（EV）的主要驅動部件安置在車輪內，最大限度地利用車內空間的新概念驅動系統“通用輪驅動系統（以下簡稱UNI Wheel）”。該技術通過追加裝載電池，提高行駛距離，完善目的基礎移動出行（PBV）等未來移動出行所需的空間結構和現有驅動系統的局限。 28日下午，兩家公司在首爾中區明洞社區之家舉行現代汽車•起亞汽車新壹代EV驅動技術公開活動，展示了UNI Wheel。與設置在單獨空間的發動機和經過變速器的動力通過驅動軸、等速（CV）萬向節傳遞到車輪的現有驅動系統不同，電動汽車減速器等驅動裝置被整合到車輪內是主要特征。 UNI Wheel的最大優點是空間利用性。有評價稱，如果適用該技術，就可以利用剩下的空間實現最優化的未來移動出行。現代汽車集團相關人士解釋說：“現有的驅動部件所在的車輪之間的空間可以用作後備箱或後備箱等追加裝載空間或電池搭載空間等。” 當天公開的UNI Wheel是由在任何車輪移動中都能以幾乎相同的動力效率傳輸的“遊星齒輪”（由太陽輪、衛星齒輪、環形齒輪組成的結構）制成的。還可以起到電動汽車減速器的作用，預計可以提供穩定、柔和的乘車感。UNI Wheel的尺寸可以調整，根據目標應用的要求，可以安裝在小至4英寸、大至25英寸或更大的輪子上。 現代汽車集團相關人士解釋說：“不僅可以應用於各種尺寸的車輛，還可以應用於輪椅、自行車、送貨機器人等其他類型的移動出行”，“ 現代汽車•起亞汽車在韓國、美國、歐洲等主要國家申請和註冊了8項與UNI Wheel相關的專利。”

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