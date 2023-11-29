首爾市低出生對策為何受歡迎. November. 29, 2023 08:19. . 2011年1月，首爾市長吳世勛反對全面無償供餐，提出“由居民投票決定”的政治性殺手鐧。對於當時在野黨民主黨的福利政策，吳世勛表示：“（在野黨）推出無償醫療和無償保育，正在進行非良心的買票行為。如果不能阻止亡國的無償海嘯，國家就會動搖。” 筆者當時是首爾市政府的跑口記者。隨著無償供餐問題成為全國性話題，從首爾市有關人士那裏聽到了“為什麽需要選擇性福利”的解釋。當時居民投票率未達到計票標準的33.3%，僅為25.7%，連投票箱都沒有打開，吳世勛只好辭職。在吳世勛在2021年的再補選中當選、時隔10年再次回歸首爾市長壹職之前，市長壹職被民主黨占據。 此後，每當私下會見吳世勛時，他都會後悔自己當時賭上了市長壹職，但同時也表達了對選擇性福利的堅定信念。但是，記者最近從40多歲的上班族女性那裏聽到的話卻很意外。她說：“首爾市不分收入標準地支援了難孕夫婦的手術費，不知道有多感謝。保健福利部的難孕手術費支援，如果收入超過壹定水平就不能拿到，因此雙職工夫婦實際上連想都不敢想。” 吳世勛市長在低出生對策方面接受了普遍福利。首爾市從今年3月起廢除了難孕手術費支援收入標準，並決定向所有生育家庭支援100萬韓元的產後調理費。這是因為低出生危機是關系國家存廢的問題。 如果想接受難孕手術，壹個月需要到醫院就診三四次，手術費最多需要四五百萬韓元。壹名3年多來接受難孕手術的30多歲上班族說：“看到聲稱無論如何都要提高出生率的政府按照收入標準發放難孕手術費，我認為這是不了解現場的公務員們在辦公桌上制定的令人寒心的政策。” 從明年1月起，全國任何地方都可以得到與收入標準無關的難孕手術費支援。大部分地方自治團體此前只支援月收入在壹定額度以下的家庭或基礎生活（低保）領取者及次上位階層，但目前轉換為普遍福利。 剩下的課題是可持續性。原本由保健福利部負責的難孕夫婦手術費支援事業從去年開始移交給了地方自治團體。由於各地方自治團體的預算情況不同，像首爾這樣相對富裕的地方沒有問題，但生活不寬裕的地方在預算編制上遇到了困難。如果中央政府因為是地方自治團體的事業而袖手旁觀，財政困難地區的難孕夫婦支援事業很有可能難以為繼。 國民權益委員會今年8月勸告說，應將難孕手術費支援事業重新轉變為國家事業。11年前賭上市長職位的吳世勛市長在低出生率問題上也做出了讓步。如果政府也有解決低出生問題的意誌，就應該積極研究將難孕夫婦支援事業重新轉變為政府事業的方案。

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