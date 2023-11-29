要正確解讀朝鮮“恢復哨所、重新武裝共同警備區”的意圖，並做出针對性應對. November. 29, 2023 08:19. . 據悉，朝鮮軍隊從上周起在壹度根據《9·19南北軍事協議》示範性撤離的非軍事區內11個最前方監視哨所設置監視所、重新投入兵力和重武器等，著手進行恢復工作。據悉，非軍事化的板門店共同警備區內的朝鮮警備兵也開始佩戴手槍執勤，西部海域地區的朝鮮軍隊開放海岸炮的次數也大幅增加。對此，韓國軍昨天也召開了全軍主要指揮官會議，決定實施恢復哨所等軍事對應措施。 朝鮮恢復哨所和重新武裝共同警備區，正是上周宣布廢除《9·19軍事協議》並預告“將在軍事分界線地區部署強大的武力和新型軍事裝備”的內容。摧毀哨所和共同警備區非軍事化被評價為2018年9·19協議的象征性措施。預計，朝鮮將從這種協議的無力化開始，在回到5年前的情況後，逐漸提高軍事對峙水平。雖然到目前為止只停留在重新投入無反坐力槍等重武器的階段，但今後可能會在停戰線壹帶部署戰術、核導彈等新武器，或者重啟炮擊、軍事演習等武力示威。 面對這樣的威脅，韓國軍隊也不可避免地采取應對措施。韓國軍方上周停止了《9·19軍事協議》部分條款（禁飛區）的效力，但對於恢復最前線的哨所和重新武裝共同警備區，因擔心過度刺激朝鮮，表現出了慎重的態度。但朝鮮首先打出了敏感牌，韓國也只能按照比例原則進行應對。不過，韓方恢復哨所必然會暴露在朝鮮的突襲下，因此必須事先制定徹底的警戒和火力待命等對策。 隨著停戰線壹帶的防沖突裝置消失，南北之間的軍事緊張加劇，偶發性沖突的可能性也增大。朝鮮不僅會突然發動突襲，還會用偽裝成挑釁的灰色戰術來考驗我們。現在是軍隊以堅定的力量和意誌、態勢為基礎，展現成熟應對能力的時候了。要以徹底的監視和堅決的應對，讓魯莽的挑釁付出慘痛的代價。此外，正確解讀朝鮮的計謀，采取針對性應對來管理危機，也是軍方的任務。

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