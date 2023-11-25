虛擬貨幣王在拘留所用青花魚代替金錢交易. November. 25, 2023 08:10. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 據悉，從虛擬貨幣（加密貨幣）交易所FTX創始人淪落為詐騙犯的山姆•班克曼-弗裏德（31歲）在拘留所將“腌青花魚”當作貨幣使用。班克曼-弗裏德被保釋後，因涉嫌威脅審判相關證人，從8月開始被關押。 23日（當地時間），美國《華爾街日報》（WSJ）報道說，被關押在美國紐約布魯克林大都會拘留所的班克曼-弗裏德雖然是素食主義者，但在拘留所小賣部買了腌青花魚包。因為2004年矯正當局禁止囚犯吸煙後，監獄內腌青花魚代替了香煙，像貨幣壹樣通用。 腌青花魚包原本並不怎麽受囚犯歡迎。價格是壹包1美元左右，每人每周最多只能購買14包。因為流通量有限，所以作為貨幣的穩定性得到了認可。 WSJ報道說，班克曼-弗裏德在因詐騙、共謀、洗錢等7項嫌疑被判有罪的2日審判之前，也給同僚在押犯送了腌青花魚包，並理了發。 目前，班克曼-弗裏德與因涉嫌毒品和武器走私而被起訴的前洪都拉斯總統胡安•奧蘭多•埃爾南德斯使用同壹房間。另外，該牢房內還關押著幫助墨西哥販毒組織錫那羅亞販毒集團把50噸可卡因運進美國境內的墨西哥前安全部長赫納羅•加西亞•盧納。WSJ表示：“班克曼-弗裏德從他們那裏學到了拘留所經濟。” 據悉，班克曼-弗裏德每周可以得到壹次非律師身份的普通訪客的探視機會，另外還可使用只能檢查法律資料的筆記本電腦。據WSJ透露，班克曼-弗裏德還向拘留所獄警提供有關虛擬貨幣的信息。 他將在壹審判決出來的明年3月28日以後被轉移到聯邦監獄。向被判有罪的名人建議監獄生活的比爾•巴羅尼律師對WSJ表示：“青花魚貨幣比虛貨幣穩定得多”，“班克曼-弗裏德被移監時，可能會帶青花魚貨幣。”如果適用於班克曼-弗裏德的7項嫌疑全部被認定，被判最高刑，最多可被判處115年有期徒刑。

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