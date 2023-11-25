香港恒生指數暴跌，預計股票掛鉤證券大規模受損……金融監督院對銷售8萬億韓元的國民銀行進行現場調查. November. 25, 2023 08:10. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 預計包括香港恒生指數為基礎資產在內的股票掛鉤證券（ELS）將遭受大規模損失，韓國金融當局正在對銀行圈展開銷售實態調查，對銀行界銷售最多的KB國民銀行正在進行現場調查。 據金融圈24日透露，金融監督院從20日起對銀行圈與香港恒生指數聯動的ELS產品銷售現狀和由此帶來的損失可能性進行調查。最大的銷售公司KB國民銀行正在接受現場調查，其他銀行正在接受書面調查。 ELS是基礎資產的指數或項目通常在3年到期之前維持壹定水平以上，將約定的收益率支付給投資者的商品。但是，如果下降到損失發生基準點的“敲入障礙（knock-in barrier）”以下，就會發生本金損失。但香港恒生指數在2021年2月19日達到12106.77的高點後壹直下降，24日下降到6075.65，下降了壹半。 與恒生指數掛鉤的ELS，在銀行界是KB國民銀行銷售最多。國民力量黨尹漢洪議員室從金融監督院得到的資料顯示，以今年8月底為準，KB國民銀行占全體銀行界銷售的恒生指數掛鉤ELS余額（15.6676萬億韓元）的52.3%（8.1972萬億韓元）。KB國民銀行的恒生指數掛鉤ELS中，進入損失發生區間的余額就達4.9288萬億韓元。其中，僅明年上半年（1-6月）到期的金額就達4.6434萬億韓元，有可能發生大規模損失。 此外，新韓銀行（2.3701萬億韓元）、NH農協銀行（2.1310萬億韓元）、韓亞銀行（2.1183萬億韓元）等，都持有2萬億韓元左右的恒生指數掛鉤ELS余額。 金融監督院預計會受到損失，因此將以此次現場調查為基礎，追究今後可能提出的不完全銷售與否。 金融監督院相關人士表示：“到明年上半年為止，如果恒生指數再次上升，投資者的損失會很小。正式檢查將在實際到期的明年上半年進行。”

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